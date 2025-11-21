Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






झारखंड का उधवा बना सर्दियों में प्रवासी पक्षियों का बसेरा

Advertiesment
हमें फॉलो करें birds in udhwa

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

उधवा , शुक्रवार, 21 नवंबर 2025 (09:29 IST)
Jharkhand News in hindi : झारखंड में साहिबगंज जिले के उधवा गांव में हर साल की तरह इस बार सर्दियां शुरू होते ही विदेशी पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी है। यहां हर वर्ष नवंबर से मार्च के बीच मध्य एशिया व अन्य देशों से बड़ी संख्या में विदेशी पक्षी पहुंचते हैं।
 
झारखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सुविदय कुमार ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि सर्दियां आ गई हैं और उधवा में हमारे प्यारे पक्षी मेहमान भी! साहिबगंज के सदाबाहर जंगल हर साल उधवा पक्षी अभ्यारण्य में साइबेरिया, यूरोप और अन्य जगहों से आए प्रवासी पक्षियों का स्वागत करते हैं। गंगा नदी की गोद में बसा यह पक्षी अभ्यारण्य झारखण्ड का एक महत्वपूर्ण और आकर्षक पर्यटन स्थल है।
 
गौरतलब है कि उधवा की पतौड़ा झील को रामसर साइट के रूप में अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिल चुकी है। यहां हर वर्ष 20,000 से ज्यादा पक्षियों का आगमन होता है। यह पूर्वी भारत का इकलौता पक्षी अभयारण्य भी है। लगभग 155 हैक्टेयर क्षेत्र में फैले पतौड़ा झील में साल भर उधवा नाले के जरिये गंगा नदी का पानी मिलता है। 
edited by : Nrapendra Gupta 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

मुख्यमंत्री योगी के निर्देशन में AI के जरिए विकास का मॉडल बन रहा उत्तर प्रदेश

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels