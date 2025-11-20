Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद के लिए आवेदन आमंत्रित, 10 दिसंबर तक भेज सकते हैं प्रार्थना पत्र

Advertiesment
हमें फॉलो करें Applications invited for post of Chairman of Uttar Pradesh Education Service Selection Commission

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

लखनऊ (उप्र) , गुरुवार, 20 नवंबर 2025 (18:19 IST)
Uttar Pradesh Education Service Selection Commission News : उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष की जल्द ही नियुक्ति होगी। इस प्रक्रिया के तहत बायोडाटा समेत आवेदन पत्र मांगे गए हैं। आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर शाम 6 बजे तक होगी। इच्छुक आवेदकों को निर्धारित प्रारूप में बायोडाटा समेत प्रार्थना पत्र विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-5, नवीन भवन, कक्ष संख्या-40, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के नाम से पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करना होगा।
 
यह जानकारी उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव गिरिजेश त्यागी ने दी। अध्यक्ष पद के लिए नियुक्ति की तिथि से तीन वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा। इच्छुक आवेदकों को निर्धारित प्रारूप में बायोडाटा समेत प्रार्थना पत्र विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-5, नवीन भवन, कक्ष संख्या-40, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के नाम से पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करना होगा।
ALSO READ: UP में स्मार्ट मीटर बने उपभोक्ताओं की सुविधा का नया आधार, मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में मिल रही विश्‍वस्‍तरीय सेवा
आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षणिक व अन्य अभिलेख की स्वप्रमाणित प्रति भी संलग्न रहेगी। अध्यक्ष पद की कार्यावधि, आयु, अहर्ता, आवेदन पत्र के प्रारूप आदि जानकारी उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट www. uphed. gov. in पर प्राप्त की जा सकती है। इसमें पद के लिए न्यूनतम अहर्ता की भी जानकारी दी गई है।
ALSO READ: CM योगी ने नहर व्यवस्था सुधार के लिए 39453 लाख की नई परियोजनाओं को दी मंजूरी
अध्यक्ष पद के लिए राज्य सरकार के प्रमुख सचिव के पद या उनके समकक्ष पद पर रहे, विश्वविद्यालय के कुलपति हों या रहे हों तथा किसी विश्वविद्यालय के न्यूनतम 10 वर्ष तक आचार्य हों या रहे हों और उनके पास कम से कम तीन वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो, ऐसे लोग आवेदन कर सकते हैं।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

G-20 शिखर सम्मेलन शामिल होने दक्षिण अफ्रीका जाएंगे PM मोदी, जानिए भारत कैसे लिखेगा कूटनीतिक इतिहास

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels