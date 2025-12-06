07 December Birthday: आपको 7 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

, शनिवार, 6 दिसंबर 2025 (18:16 IST)

आपका जन्मदिन: 7 दिसंबर दिनांक 7 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 7 होगा। यह अंक वरूण ग्रह से संचालित होता है। आप खुले दिल के व्यक्ति हैं। आपकी प्रवृत्ति जल की तरह होती है। जिस तरह जल अपनी राह स्वयं बना लेता है वैसे ही आप भी तमाम बाधाओं को पार कर अपनी मंजिल पाने में कामयाब होते हैं। किसी के मन की बात तुरंत समझने की आपमें दक्षता होती है। इस अंक से प्रभावित व्यक्ति अपने आप में कई विशेषता लिए होते हैं। आप पैनी नजर के होते हैं।

आपके लिए खास शुभ दिनांक : 7, 16, 25 शुभ अंक : 7, 16, 25, 34

शुभ वर्ष : 2026 ईष्टदेव : भगवान शिव तथा विष्णु शुभ रंग : सफेद, पिंक, जामुनी, मेहरून

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल करियर: नौकरीपेशा व्यक्तियों के लिए समय सुखकर रहेगा। अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा।

कारोबार: नवीन कार्य-योजना शुरू करने से पहले केसर का लंबा तिलक लगाएं व मंदिर में पताका चढ़ाएं। आपके कार्य में तेजी का वातावरण रहेगा। आपको प्रत्येक कार्य में जुटकर ही सफलता मिलेगी। व्यापार-व्यवसाय की स्थिति उत्तम रहेगी।

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति मिलिंद गाबा (Milind Gaba): भारतीय गायक, गीतकार, संगीत निर्माता और पंजाबी और बॉलीवुड संगीत से जुड़े अभिनेता, जिन्हें बेहतरीन गानों के लिए जाना जाता है।

राहुल भट्ट (Rahul Bhatt): इन्होंने अपना करियर एक फैशन मॉडल के रूप में शुरू किया था और भारतीय अभिनेता, जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं।

अली असगर (Ali Asgar): यह कई भारतीय टीवी धारावाहिकों और फिल्मों में दिखाई दिए, एक भारतीय अभिनेता और स्टैंड-अप कॉमेडियन रहे हैं।

जतीन्द्रनाथ मुखर्जी (Jatindranath Mukherjee): एक प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी। अर्जुन राम मेघवाल (Arjun Ram Meghwal): भारतीय राजनेता।

आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!



