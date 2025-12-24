25 December Birthday: आपको 25 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

आपका जन्मदिन: 25 दिसंबर
दिनांक 25 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 7 होगा। यह अंक वरूण ग्रह से संचालित होता है। इस अंक से प्रभावित व्यक्ति अपने आप में कई विशेषता लिए होते हैं। आप खुले दिल के व्यक्ति हैं। आप पैनी नजर के होते हैं। किसी के मन की बात तुरंत समझने की आपमें दक्षता होती है। आपकी प्रवृत्ति जल की तरह होती है। जिस तरह जल अपनी राह स्वयं बना लेता है वैसे ही आप भी तमाम बाधाओं को पार कर अपनी मंजिल पाने में कामयाब होते हैं।
आपके लिए खास
शुभ दिनांक : 7, 16, 25
शुभ अंक : 7, 16, 25, 34
शुभ वर्ष : 2026
ईष्टदेव : भगवान शिव तथा विष्णु
शुभ रंग : सफेद, पिंक, जामुनी, मेहरून
आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल
करियर: नौकरीपेशा व्यक्तियों के लिए समय सुखकर रहेगा। अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा। आपके कार्य में तेजी का वातावरण रहेगा।
सलाह: नवीन कार्य-योजना शुरू करने से पहले केसर का लंबा तिलक लगाएं। मंदिर में पताका चढ़ाएं।
कारोबार: व्यापार-व्यवसाय की स्थिति उत्तम रहेगी। आपको प्रत्येक कार्य में जुटकर ही सफलता मिलेगी।
आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति
अटल बिहारी वाजपेयी (Atal Bihari Vajpayee): भारतीय राजनीतिज्ञ, भारत के 10वें प्रधानमंत्री और कवि।
मदन मोहन मालवीय (Madan Mohan Malviya): भारतीय राजनीति और राष्ट्रीयता के क्षेत्र में अमूल्य योगदान।
जय भानुशाली (Jai Bhanushali): भारतीय टेलीविजन अभिनेता।
नगमा अरविंद मोरारजी (Nagma Arvind Morarji): एक भारतीय राजनीतिज्ञ और पूर्व अभिनेत्री।
सत्य प्रकाश श्रीवास्तव (Satya Prakash Srivastava): जिन्हें पेशेवर रूप से राजू श्रीवास्तव और अक्सर गजोधर के नाम से जाना जाता है।
सतीश गुजराल जयंती (Satish Gujral Jayanti): प्रसिद्ध चित्रकार।