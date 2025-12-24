Biodata Maker

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 25 दिसंबर, 2025: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

webdunia

पं. हेमन्त रिछारिया
, बुधवार, 24 दिसंबर 2025 (18:03 IST)
आज आपका दिन मंगलमय हो!
 
Today Shubh Muhurat 25 December 2025: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 25 दिसंबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
पंचांग:25 दिसंबर, 2025, गुरुवार 
आज की मुख्य जानकारी:
 
शुभ विक्रम संवत्-2082, 
 
शक संवत्-1947, 
 
ईस्वी सन्-2025
 
संवत्सर नाम-सिद्धार्थ
 
अयन-दक्षिणायण
 
मास-पौष
 
पक्ष-शुक्ल
 
ऋतु-शिशिर
 
वार-गुरुवार
 
तिथि (सूर्योदयकालीन)-पंचमी
नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-धनिष्ठा
योग (सूर्योदयकालीन)-वज्र
करण (सूर्योदयकालीन)-बालव
लग्न (सूर्योदयकालीन)-धनु
 
आज के शुभ मुहूर्त और चौघड़िया
 
शुभ समय- 6:00 से 7:30, 12:20 से 3:30, 5:00 से 6:30 तक
राहुकाल (अशुभ समय):दोप. 1:30 से 3:00 बजे तक
 
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
 
दिशा शूल-आग्नेय  
योगिनी वास-दक्षिण
गुरु तारा-उदित
शुक्र तारा-अस्त
 
चन्द्र स्थिति-कुम्भ
 
आज के विशेष उपाय:
 
आज का मंत्र-ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं स: गुरुवै नम:।
आज का उपाय-किसी विप्र को स्वर्ण भेंट करें।
वनस्पति तंत्र उपाय-पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं।
 
आज के व्रत, त्योहार और विशेष घटनाएं-
रवियोग/क्रिसमस डे
यात्रा शकुन-बेसन से बनी मिठाई खाकर यात्रा पर निकलें।
 
(निवेदन: उपरोक्त विवरण पंचांग पर आधारित है। विभिन्न पंचांगों में slight changes संभव हैं।)
 
-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया
प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र
सम्पर्क: [email protected]
 


