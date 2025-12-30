31 December Birthday: आपको 31 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

मंगलवार, 30 दिसंबर 2025

आपका जन्मदिन: 31 दिसंबर दिनांक 31 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 4 होगा। आपका जीवन संघर्षशील होता है। इनमें अभिमान भी होता है। ये लोग दिल के कोमल होते हैं किन्तु बाहर से कठोर दिखाई पड़ते हैं। इस अंक से प्रभावित व्यक्ति जिद्दी, कुशाग्र बुद्धि वाले, साहसी होते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में अनेक परिवर्तनों का सामना करना पड़ता है। इनकी नेतृत्व क्षमता के लोग कायल होते हैं। जैसे तेज स्पीड से आती गाड़ी को अचानक ब्रेक लग जाए ऐसा उनका भाग्य होगा। लेकिन यह भी निश्चित है कि इस अंक वाले अधिकांश लोग कुलदीपक होते हैं।

आपके लिए खास शुभ दिनांक : 4, 8, 13, 22, 26, 31, शुभ अंक : 4, 8,18, 22, 45, 57,

शुभ वर्ष : 2031, 2040 2060, ईष्टदेव : श्री गणेश, श्री हनुमान, शुभ रंग : नीला, काला, भूरा,

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल परिवारिक मामलों में सहयोग के द्वारा सफलता मिलेगी। नवीन व्यापार की योजना प्रभावी होने तक गुप्त ही रखें। मान-सम्मान में वृद्धि होगी, वहीं मित्र वर्ग का सहयोग मिलेगा। यह वर्ष पिछले वर्ष के दुष्प्रभावों को दूर करने में सक्षम है। आपको सजग रहकर कार्य करना होगा। विवाह के मामलों में आश्चर्यजनक परिणाम आ सकते हैं। नौकरीपेशा प्रयास करें तो उन्नति के चांस भी है। शत्रु पक्ष पर प्रभावपूर्ण सफलता मिलेगी।

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति लक्ष्मण शिवरामकृष्णन (Laxman Sivaramakrishnan): पूर्व भारतीय क्रिकेटर और वर्तमान क्रिकेट कमेंटेटर।

सैयद मोदी/ सैयद मेहदी हसन जैदी (Syed Modi/Syed Mehdi Hasan Zaidi): एक भारतीय बैडमिंटन एकल खिलाड़ी थे।

आर. नारायण मूर्ति (R. Narayana Murthy): पीपुल्स स्टार के नाम से प्रसिद्ध, भारतीय अभिनेता, पटकथा लेखक, निर्देशक, संगीतकार, गायक और निर्माता।