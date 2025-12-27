Hanuman Chalisa

Budh Gochar 2025: बुध का धनु राशि में गोचर, 8 राशियों के लिए बेहद ही शुभ

हमें फॉलो करें बुध गोचर 2025

WD Feature Desk

, शनिवार, 27 दिसंबर 2025 (15:09 IST)
Budh Gochar 2025:ज्योतिष शास्त्र में बुद्धि, तर्क और संवाद के कारक माने जाने वाले बुध ग्रह 29 दिसंबर 2025 की सुबह 07:14 बजे गुरु की राशि धनु में प्रवेश करने जा रहे हैं। बुध का गुरु की राशि में गोचर शुभ माना जा सकता है। ऐसे में 6 राशियों को मिलेगा बहुत कुछ, खुल जाएंगे उनके भाग्य। चमकेगा किस्मत का सितारा।
 
1. मेष राशि: मेष राशि वालों के लिए बुध का यह सफर भाग्य भाव में होगा। आपको किस्मत का सहारा तो मिलेगा, लेकिन करियर की राह में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। ऑफिस के काम से की गई यात्राएं थोड़ी थकाऊ हो सकती हैं। व्यापार में पार्टनर के साथ तालमेल बिठाकर आप अच्छा मुनाफा कमा लेंगे। वैवाहिक जीवन में प्रेम बना रहेगा, हालांकि जीवनसाथी की सेहत पर खर्च बढ़ सकता है।
 
2. मिथुन राशि: आपकी राशि के स्वामी बुध सातवें भाव में आ रहे हैं। यह समय आपकी पर्सनैलिटी और करियर में चार चाँद लगाने वाला है। जो लोग जॉब में हैं, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आमदनी के नए स्रोत खुलेंगे। पार्टनर के साथ आपके रिश्ते और भी गहरे होंगे। आप खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद फिट महसूस करेंगे।
 
3. सिंह राशि: सिंह राशि वालों के पांचवें भाव में बुध का आना किसी वरदान से कम नहीं है। करियर में प्रमोशन के योग हैं और आपकी बुद्धिमानी आपको धन लाभ कराएगी। यदि आप किसी क्रिएटिव फील्ड या सट्टा बाजार से जुड़े हैं, तो बड़ा मुनाफा हो सकता है। रिश्तों में रोमांस बढ़ेगा और आप पूरे उत्साह के साथ जीवन का आनंद लेंगे।
 
4. कन्या राशि: आपकी राशि के स्वामी का चौथे भाव में जाना सुख-समृद्धि लेकर आएगा। घर में शांति रहेगी और आप कोई नई प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने का मन बना सकते हैं। पारिवारिक बिजनेस करने वालों को शानदार लाभ मिलेगा। कार्यस्थल पर आपका लचीला व्यवहार आपको सबका चहेता बना देगा। सेहत भी उत्तम बनी रहेगी।
 
5. तुला राशि: तुला राशि के लिए बुध तीसरे भाव में गोचर कर भाग्य को बल देंगे। अगर आप विदेश जाने का सपना देख रहे थे, तो अब वह पूरा हो सकता है। आउटसोर्सिंग और संचार के माध्यम से व्यापार में तगड़ा रिटर्न मिलेगा। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा और आप खुद को काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे।
 
6. वृश्चिक राशि: बुध आपकी वाणी और धन के भाव (दूसरे भाव) में आ रहे हैं। आपकी मीठी बातों से बिगड़े काम बन जाएंगे और बैंक बैलेंस में भी बढ़ोतरी होगी। बिजनेस में आपकी रणनीतियां सफल रहेंगी। जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बढ़ेगा।
  
7. कुंभ राशि: कुंभ राशि के लिए ग्यारहवें भाव का बुध खुशियों की सौगात लाएगा। आपके अधूरे सपने पूरे होंगे और अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। व्यापार में आप एक मिसाल कायम करेंगे। पार्टनर के प्रति आपका समर्पण रिश्ते को और खूबसूरत बनाएगा। आप शारीरिक रूप से काफी फिट और तंदुरुस्त रहेंगे।
 
8. मीन राशि: बुध आपके दसवें भाव में रहकर करियर को नई दिशा देंगे। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत का लोहा माना जाएगा। आर्थिक रूप से आप नए निवेश (जैसे नया घर) के बारे में सोच सकते हैं। बिजनेस पार्टनर्स का पूरा सहयोग मिलेगा। मानसिक प्रसन्नता और आत्मविश्वास के कारण आपकी सेहत भी शानदार रहेगी।

