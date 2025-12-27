Hanuman Chalisa

Numerology Horoscope: साप्ताहिक अंक राशिफल 29 दिसंबर से 4 जनवरी 2026: आपकी जिंदगी के अहम मोड़ पर अंक शास्त्र की भविष्यवाणी

webdunia

डॉ. अभय गुप्ता
, शनिवार, 27 दिसंबर 2025 (10:55 IST)
(साप्ताहिक अंक राशिफल: 29 दिसंबर 2025 – 4 जनवरी 2026) 

Numerology Weekly Horoscope: यह सप्ताह 2025 के समापन और 2026 के शुरुआत का सप्ताह है यह एक संयोजन का सप्ताह है, जिसमे दोनों वर्ष की ऊर्जा का समावेश हो रहा है। नए साल की शुरुआत आपके लिए नई ऊर्जा और नेतृत्व के अवसर लेकर आएगी। वर्ष प्रारंभ गुरुवार से हो रहा है जो की देवगुरु है अतः यह वर्ष हर दृष्टि से 2025 की अपेक्षा अच्छा जाने की संभावना है। इस वर्ष मूल्यवान धातुओ और शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल सकती है। प्रचंड गर्मी होने की प्रबल सम्भावना है।ALSO READ: जनवरी माह 2026 में कैसा रहेगा 12 राशियों का राशिफल
 
मूलांक 1 (जन्म तारीख 1, 10, 19, 28)
यह सप्ताह आपका आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा, कार्यक्षेत्र में आपके नेतृत्व को पहचान मिल सकती है। अहंकार से बचे और कोई भी नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए 1 जनवरी का दिन सर्वश्रेष्ठ है। निवेश से लाभ हो सकता है। सिर दर्द / ब्लड प्रेशर पर ध्यान दें, आंखों संबंधित समस्या भी हो सकती है। रिश्ते ठीक रहेंगे।
 
उपाय: तांबे के बर्तन में पानी पीना लाभकारी रहेगा।
 
मूलांक 2 (जन्म तारीख: 2, 11, 20, 29)
इस सप्ताह आपको भावनात्मक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। आय सामान्य रहेगी, खर्चे बढ सकते है। निवेश सोच समझ करना उचित रहेगा। केयर टेकिंग, काउंसलिंग, सलाहकार के क्षेत्र में कार्य करने वालो को सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। जीवन साथी से मधुर संबंध रहेंगे। 
 
उपाय: सोमवार को चावल या दूध का दान करें। 
 
मूलांक 3 (जन्म तारीख: 3, 12, 21, 30)
यह सप्ताह आपके लिए सफलता वाला समय रहेगा। टीचिंग, अध्यात्म, बौद्धिक कार्यों वालो के यह उत्तम समय है। आय के नए स्रोत बनेगे, अटका हुआ धन मिल सकता है। घर परिवार में मांगलिक कार्य हो सकते है। पाचन संबंधित समस्या हो सकती है, खानपान पर ध्यान देवे।
 
उपाय: गुरु का सम्मान करें और नाभि पर केशर लगाएं।
 
मूलांक 4 (जन्म तारीख: 4, 13, 22, 31)
यह सप्ताह आपको अपने जीवन में अनुशासन लाने की जरूरत है जो की सकारत्मक बदलाव लाएगा। भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना है जिसके कारण किसी से बहस हो सकती है, धेर्य रखें। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से हानि हो सकती है, सतर्क रहें। आय अच्छी रहेगी। हड्डी संबंधित समस्या हो सकती है। रिश्तों में सामंजस्य रखें।ALSO READ: नए साल 2026 के संकल्प: क्यों 90% लोग फेल हो जाते हैं और आप कैसे सफल हो सकते हैं?
 
उपाय: पौधे को पानी दें और हरी सब्जी का सेवन अधिक करें। 
 
मूलांक 5 (जन्म तारीख: 5, 14, 23)
यह सप्ताह आपके लिए बुधादित्य योग बन रहा है जो आपके लिए सफलता के नए द्वार खोलेगा। नौकरी, व्यवसाय में लाभ होगा। यदि आप स्टार्टअप खोलने का सोच रहे है तो समय उपयुक्त है। यात्रा लाभकारी रह सकती है। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात से लाभ होगा। थकान हो सकती है पर्याप्त आराम करें। रिश्ते मधुर रहेंगे। 
 
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।
 
मूलांक 6 (जन्म तारीख: 6, 15, 24)
इस सप्ताह की शुरुआत आप किसी कार्यक्रम से कर सकते हैं, साथ ही आप अपनी आप विलासिता पर खर्च कर सकते है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की जरूरत है वर्ना बनते हुए काम बिगड़ सकते है। किसी को उधार देने से बचें। आय के नए स्रोत बनेंगे। जीवनशैली संबंधित बीमारी से समस्या उत्पन्न हो सकती है। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा, अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। 
 
उपाय: लक्ष्मी जी को सुगन्धित वस्तु अर्पित करें।
 
मूलांक 7 (जन्म तारीख: 7, 16, 25)
आपके लिए यह सप्ताह आत्मचिंतन कर अपनी पुरानी गलतियों से सीखते हुए आगे बढने का है। नौकरी परिवर्तन के लिए समय उपयुक्त नहीं है। अचानक धन लाभ हो सकता है। मानसिक तनाव से बचने के लिए योग करें। जोड़ों संबंधित समस्या हो सकती है। रिश्ते सामान्य रहेंगे।
 
उपाय: मंदिर में काले और सफेद तिल का दान करें।
 
मूलांक 8 (जन्म तारीख: 8, 17, 26)
इस सप्ताह आप पर काम का दबाव हो सकता है, मेहनत के बाद सफलता मिलेगी। पुराने किए गए कार्यों का फल मिलेगा। अच्छे से सोच विचार कर ही जोखिम उठाए, निवेश में सावधानी रखें। आमदनी अच्छी रहेगी, आय के नए स्त्रोत बन सकते है। स्वास्थ्य संबंधित समस्या हो सकती है। रिश्ते ठीक रहेंगे।  
 
उपाय: शनिवार को हनुमान मंदिर जाए और हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 
मूलांक 9 (जन्म तारीख: 9, 18, 27)
यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। आप इस समय नए कार्य की शुरुआत कर सकते है, रुके हुए कार्य में तेजी आएगी। वाणी और गुस्से पर नियंत्रण रखें। आय सामान्य रहेगी, अनावश्यक खर्चे हो सकते है। रक्तचाप का ध्यान रखें। रिश्तों में तालमेल बनाए रखें। 
 
उपाय: मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 
अस्वीकरण (Disc।aimer): अंक ज्योतिष द्वारा बताई गई भविष्यवाणियां केवल संभावित रुझानों का संकेत देती हैं। यह राशिफल मूलांक के आधार पर किया गया सामान्य पूर्वानुमान है, इसमें व्यक्तिगत तौर पर परिवर्तन संभव है अधिक जानकारी के किसी अनुभवी अंक ज्योतिषी से संपर्क करें।ALSO READ: Jupiter Transit 2026: नववर्ष 2026 में गुरु किन जातकों के विवाह में बनेंगे बाधक

