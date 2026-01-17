Dharma Sangrah

18 January Birthday: आपको 18 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

WD Feature Desk

, शनिवार, 17 जनवरी 2026 (18:16 IST)
18 January Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 18 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :ALSO READ: Mauni amavasya 2026: मौनी अमावस्या पर क्या न करें? जानिए 5 जरूरी सावधानियां
 
आपका जन्मदिन: 18 जनवरी
 
अंक ज्योतिष का सबसे आखरी मूलांक है नौ। आपके जन्मदिन की संख्या भी नौ है। आप सही मायनों में उत्साह और साहस के प्रतीक हैं। मंगल ग्रहों में सेनापति माना जाता है। अत: आप में स्वाभाविक रूप से नेतृत्त्व की क्षमता पाई जाती है। लेकिन आपको बुद्धिमान नहीं माना जा सकता। मंगल के मूलांक वाले चालाक और चंचल भी होते हैं। आपको लड़ाई-झगड़ों में भी विशेष आनंद आता है। आपको विचित्र साहसिक व्यक्ति कहा जा सकता है। यह मूलांक भूमि पुत्र मंगल के अधिकार में रहता है। आप बेहद साहसी हैं। आपके स्वभाव में एक विशेष प्रकार की तीव्रता पाई जाती है।
 
आपके लिए खास 
 
शुभ दिनांक : 9, 18, 27
 
शुभ अंक : 1, 2, 5, 9, 27, 72
 
शुभ वर्ष : 2025, 2036, 2045
 
ईष्टदेव : हनुमान जी, मां दुर्गा।
 
शुभ रंग : लाल, केसरिया, पीला
 
आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल
करियर: राजनैतिक व्यक्ति सफलता का स्वाद चख सकते हैं। अधिकार क्षेत्र में वृद्धि संभव है। आप अपनी शक्ति का सदुपयोग कर प्रगति की और अग्रसर होंगे। नौकरी में आ रही बाधा दूर होगी। 
 
सेहत: स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। 
 
परिवार: पारिवारिक विवाद सुलझेंगे। मित्रों स्वजनों का सहयोग मिलने से प्रसन्नता रहेगी। महत्वपूर्ण कार्य योजनाओं में सफलता मिलेगी। 
 
आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति
 
विनोद कांबली (Vinod Kambli): एक भारतीय पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर हैं।
 
आचार्य देवव्रत (Acharya Devvrat): भारतीय राजनीतिज्ञ और पूर्व शिक्षाविद् हैं जो गुजरात के 20वें राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं।
 
आरिफ मोहम्मद खान (Arif Mohammad Khan): भारतीय जनता पार्टी से संबंधित एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं।
 
जगदीश शरण वर्मा (Jagdish Sharan Verma): एक भारतीय न्यायविद्,जिन्होंने 1997 से 1998 तक भारत के 27वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया।
 
राव बहादुर महादेव गोविंद रानाडे (Rao Bahadur Mahadev Govind Ranade): जिन्हें न्यायमूर्ति रानाडे के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय विद्वान, समाज सुधारक, न्यायाधीश और लेखक थे।
 
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!ALSO READ: Thai Amavasai 2026: क्या है थाई अमावसाई, इस दिन क्या करना शुभ माना जाता है?

