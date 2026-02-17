18 February Birthday: आपको 18 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

, मंगलवार, 17 फ़रवरी 2026 (18:22 IST)

आपका जन्मदिन: 18 फरवरी अंक ज्योतिष का सबसे आखरी मूलांक है नौ। आपके जन्मदिन की संख्या भी नौ है। आप सही मायनों में उत्साह और साहस के प्रतीक हैं। मंगल ग्रहों में सेनापति माना जाता है। अत: आप में स्वाभाविक रूप से नेतृत्त्व की क्षमता पाई जाती है। लेकिन आपको बुद्धिमान नहीं माना जा सकता। मंगल के मूलांक वाले चालाक और चंचल भी होते हैं। आपको लड़ाई-झगड़ों में भी विशेष आनंद आता है। आपको विचित्र साहसिक व्यक्ति कहा जा सकता है। यह मूलांक भूमि पुत्र मंगल के अधिकार में रहता है। आप बेहद साहसी हैं। आपके स्वभाव में एक विशेष प्रकार की तीव्रता पाई जाती है।

आपके लिए खास शुभ दिनांक : 9, 18, 27 शुभ अंक : 1, 2, 5, 9, 27, 72 शुभ वर्ष : 2025, 2036, 2045

ईष्टदेव : हनुमान जी, मां दुर्गा। शुभ रंग : लाल, केसरिया, पीला आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल करियर: राजनैतिक व्यक्ति सफलता का स्वाद चख सकते हैं। अधिकार क्षेत्र में वृद्धि संभव है। आप अपनी शक्ति का सदुपयोग कर प्रगति की और अग्रसर होंगे। नौकरी में आ रही बाधा दूर होगी।

सेहत: स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। परिवार: पारिवारिक विवाद सुलझेंगे। मित्रों स्वजनों का सहयोग मिलने से प्रसन्नता रहेगी। महत्वपूर्ण कार्य योजनाओं में सफलता मिलेगी।

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति ख़य्याम (Khayyam): बॉलीवुड के प्रसिद्ध संगीतकार।

रफ़ी अहमद क़िदवई (Rafi Ahmed Kidwai): स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ। चैतन्य महाप्रभु (Chaitanya Mahaprabhu): भक्तिकाल के प्रमुख संतों में से एक।