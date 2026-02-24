25 February Birthday: आपको 25 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

आपका जन्मदिन: 25 फरवरी
दिनांक 25 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 7 होगा। यह अंक वरूण ग्रह से संचालित होता है। इस अंक से प्रभावित व्यक्ति अपने आप में कई विशेषता लिए होते हैं। आप खुले दिल के व्यक्ति हैं। आप पैनी नजर के होते हैं। किसी के मन की बात तुरंत समझने की आपमें दक्षता होती है। आपकी प्रवृत्ति जल की तरह होती है। जिस तरह जल अपनी राह स्वयं बना लेता है वैसे ही आप भी तमाम बाधाओं को पार कर अपनी मंजिल पाने में कामयाब होते हैं।
आपके लिए खास
शुभ दिनांक : 7, 16, 25
शुभ अंक : 7, 16, 25, 34
शुभ वर्ष : 2026
ईष्टदेव : भगवान शिव तथा विष्णु
शुभ रंग : सफेद, पिंक, जामुनी, मेहरून
आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल
करियर: नौकरीपेशा व्यक्तियों के लिए समय सुखकर रहेगा। अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा। आपके कार्य में तेजी का वातावरण रहेगा।
सलाह: नवीन कार्य-योजना शुरू करने से पहले केसर का लंबा तिलक लगाएं। मंदिर में पताका चढ़ाएं।
कारोबार: व्यापार-व्यवसाय की स्थिति उत्तम रहेगी। आपको प्रत्येक कार्य में जुटकर ही सफलता मिलेगी।
आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति
उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela): भारतीय अभिनेत्री, मॉडल और सौंदर्य प्रतियोगिता की खिताब धारक।
सान्या मल्होत्रा (Sanya Malhotra): भारतीय अभिनेत्री।
शाहिद कपूर (Shahid Kapoor): एक भारतीय अभिनेता, रोमांटिक और एक्शन हीरो।
डैनी डेन्जोंगपा (Danny Denzongpa): एक भारतीय अभिनेता, गायक और फिल्म निर्देशक।