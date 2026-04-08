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09 April Birthday: आपको 9 अप्रैल, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

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हैप्पी बर्थ डे पर खूबसूरत केक की आकर्षक फोटो
BY: WD Feature Desk
Publish Date: Wed, 08 Apr 2026 (18:23 IST) Updated Date: Wed, 08 Apr 2026 (14:26 IST)
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09 April Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 9 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :ALSO READ: Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर क्या करें और क्या नहीं?
 

आपका जन्मदिन: 9 अप्रैल

अंक ज्योतिष का सबसे आखरी मूलांक है नौ। आपके जन्मदिन की संख्या भी नौ है। यह मूलांक भूमि पुत्र मंगल के अधिकार में रहता है। आप बेहद साहसी हैं। आपके स्वभाव में एक विशेष प्रकार की तीव्रता पाई जाती है। आप सही मायनो में उत्साह और साहस के प्रतीक हैं। मंगल ग्रहों में सेनापति माना जाता है। अत: आप में स्वाभाविक रूप से नेतृत्त्व की क्षमता पाई जाती है। लेकिन आपको बुद्धिमान नहीं माना जा सकता। मंगल के मूलांक वाले चालाक और चंचल भी होते हैं। आपको लड़ाई-झगड़ों में भी विशेष आनंद आता है। आपको विचित्र साहसिक व्यक्ति कहा जा सकता है।
 

आपके लिए खास 

 
शुभ दिनांक : 9, 18, 27
 
शुभ अंक : 1, 2, 5, 9, 27, 72
 
शुभ वर्ष : 2027, 2036, 2045
 
ईष्टदेव : हनुमान जी, मां दुर्गा।
 
शुभ रंग : लाल, केसरिया, पीला
 

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल

करियर: नौकरी में आ रही बाधा दूर होगी। अपनी शक्ति का सदुपयोग कर प्रगति की और अग्रसर होंगे। 
 
परिवार और रिलेशन: पारिवारिक विवाद सुलझेंगे। मित्रों स्वजनों का सहयोग मिलने से प्रसन्नता रहेगी।
 
महत्वपूर्ण कार्य: आज कई योजनाओं में सफलता मिलेगी। अधिकार क्षेत्र में वृद्धि संभव है। राजनैतिक व्यक्ति सफलता का स्वाद चख सकते हैं। स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। 
 

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति

 
स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar): एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो हिंदी फिल्मों में काम करती हैं।
 
जयराम रमेश (Jairam Ramesh): प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री। 
 
जया बच्चन (Jaya Bachchan): एक प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री और राजनीतिज्ञ हैं।
 
शरन रानी  (Sharan Rani): ‘हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत’ की विद्वान् और सुप्रसिद्ध सरोद वादिका। 
 
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!ALSO READ: Guru Arjun Dev Ji: गुरु अर्जन देव जी का इतिहास क्या है?

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WD Feature Desk
Publish Date: Wed, 08 Apr 2026 (18:23 IST) Updated Date: Wed, 08 Apr 2026 (14:26 IST)

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