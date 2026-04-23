24 April Birthday: आपको 24 अप्रैल, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

आपका जन्मदिन: 24 अप्रैल दिनांक 24 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 6 होगा। आपमें गजब का आत्मविश्वास है। इसी आत्मविश्वास के कारण आप किसी भी परिस्थिति में डगमगाते नहीं है। आपको सुगंध का शौक होगा। इस अंक से प्रभावित व्यक्ति आकर्षक, विनोदी, कलाप्रेमी होते हैं। आप अपनी महत्वाकांक्षा के प्रति गंभीर होते हैं। अगर आप स्त्री हैं तो पुरुषों के प्रति आपकी दिलचस्पी होगी। लेकिन आप दिल के बुरे नहीं है। 6 मूलांक शुक्र ग्रह द्वारा संचालित होता है। अत: शुक्र से प्रभावित बुराई भी आपमें पाई जा सकती है। जैसे स्त्री जाति के प्रति आपमें सहज झुकाव होगा।

आपके लिए खास शुभ दिनांक : 6, 15, 24 शुभ अंक : 6, 15, 24, 33, 42, 51, 69, 78

शुभ वर्ष : 2025, 2026 ईष्टदेव : मां सरस्वती, महालक्ष्मी शुभ रंग : क्रीम, सफेद, लाल, बैंगनी

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल करियर: नौकरीपेशा व्यक्ति अपने परिश्रम के बल पर उन्नति के हकदार होंगे। बैक परीक्षाओं में भी सफलता अर्जित करेंगे। लेखन संबंधी मामलों के लिए उत्तम होती है। जो विद्यार्थी सीए की परीक्षा देंगे उनके लिए शुभ रहेगा।

परिवार: दाम्पत्य जीवन में मिली जुली स्थिति रहेगी। विवाह के योग भी बनेंगे। स्त्री पक्ष का सहयोग मिलने से प्रसन्नता रहेगी।

कारोबार: आर्थिक मामलों में सभंलकर चलना होगा। व्यापार-व्यवसाय में भी सफलता रहेगी।

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति वरुण धवन (Varun Dhawan): भारत के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक, जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं।

मन्नवा श्री कंठ प्रसाद (Mannava Shri Kanth Prasad): सेवानिवृत्त भारतीय क्रिकेटर हैं। वह हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता थे।

सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar): भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी। मोहन माकिजनी (Mohan Makijani): जिन्हें मैक मोहन के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता थे, जिन्होंने हिंदी सिनेमा में काम किया।

शम्मी/ नरगिस रबादी (Shammi/Nargis Rabadi): जिन्हें उनके मंचीय नाम शम्मी से बेहतर जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेत्री थीं।