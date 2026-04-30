01 May Birthday: आपको 1 मई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

Publish Date: Thu, 30 Apr 2026 (18:13 IST)
Updated Date: Thu, 30 Apr 2026 (14:08 IST)
दिनांक 1 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 1 होगा। आपका मूलांक सूर्य ग्रह के द्वारा संचालित होता है। आप अत्यंत महत्वाकांक्षी हैं। आपकी मानसिक शक्ति प्रबल है। आपको समझ पाना बेहद मुश्किल है। आप आशावादी होने के कारण हर स्थिति का सामना करने में सक्षम होते हैं। आप सौन्दर्यप्रेमी हैं। आपमें सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला आपका आत्मविश्वास है। इसकी वजह से आप सहज ही महफिलों में छा जाते हैं। आप शाही प्रवृत्ति के हैं। आपको किसी और का शासन पसंद नहीं है। आप साहसी और जिज्ञासु हैं।
आपका जन्मदिन: 1 मई
शुभ दिनांक : 1, 10, 20, 28
शुभ अंक : 1, 10, 20, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82
शुभ वर्ष : 2026, 2044, 2053, 2062
ईष्टदेव : सूर्य उपासना तथा मां गायत्री
शुभ रंग : लाल, केसरिया, क्रीम
जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल :
करियर: पदोन्नति के योग हैं। बेरोजगारों के लिए भी खुशखबर है इस वर्ष आपकी मनोकामना पूरी होगी। नौकरीपेशा के लिए समय उत्तम हैं। यह वर्ष आपके लिए अत्यंत सुखद रहेगा। अधूरे कार्यों में सफलता मिलेगी।
सेहत: स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष उत्तम रहेगा।
परिवार: पारिवारिक मामलों में महत्वपूर्ण कार्य होंगे। अविवाहितों के लिए सुखद स्थिति बन रही है। विवाह के योग बनेंगे।
आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति
राधिका मदान (Radhika Madan): एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो हिंदी फिल्मों और टेलीविजन में काम करती हैं।
अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma): एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो हिंदी फिल्मों में काम करती हैं।
अजय ठाकुर (Ajay Thakur): एक भारतीय पेशेवर कबड्डी खिलाड़ी और भारतीय राष्ट्रीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान हैं।
अजित कुमार (Ajith Kumar ): एक भारतीय अभिनेता हैं जो मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में काम करते हैं।
बलराज साहनी/ युधिष्ठिर साहनी (Balraj Sahni/Yudhishthir Sahni): भारतीय फिल्म और मंच अभिनेता थे, जिन्हें धरती के लाल के लिए जाना जाता है।
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