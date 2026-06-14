15 June Birthday: आपको 15 जून, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

Publish Date: Sun, 14 Jun 2026 (18:14 IST)
Updated Date: Sat, 13 Jun 2026 (14:05 IST)
आपका जन्मदिन: 15 जून
दिनांक 15 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 6 होगा। आपमें गजब का आत्मविश्वास है। इसी आत्मविश्वास के कारण आप किसी भी परिस्थिति में डगमगाते नहीं है। आपको सुगंध का शौक होगा। इस अंक से प्रभावित व्यक्ति आकर्षक, विनोदी, कलाप्रेमी होते हैं। आप अपनी महत्वाकांक्षा के प्रति गंभीर होते हैं। 6 मूलांक शुक्र ग्रह द्वारा संचालित होता है। अत: शुक्र से प्रभावित बुराई भी आपमें पाई जा सकती है। जैसे स्त्री जाति के प्रति आपमें सहज झुकाव होगा। अगर आप स्त्री हैं तो पुरुषों के प्रति आपकी दिलचस्पी होगी। लेकिन आप दिल के बुरे नहीं है।
आपके लिए खास
शुभ दिनांक : 6, 15, 24
शुभ अंक : 6, 15, 24, 33, 42, 51, 69, 78
शुभ वर्ष : 2026
ईष्टदेव : मां सरस्वती, महालक्ष्मी
शुभ रंग : क्रीम, सफेद, लाल, बैंगनी
आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल
करियर: नौकरीपेशा व्यक्ति अपने परिश्रम के बल पर उन्नति के हकदार होंगे। आर्थिक मामलों में सभंलकर चलना होगा। व्यापार-व्यवसाय में भी सफलता रहेगी।
परिवार: दाम्पत्य जीवन में मिली जुली स्थिति रहेगी। विवाह के योग भी बनेंगे। स्त्री पक्ष का सहयोग मिलने से प्रसन्नता रहेगी।
शिक्षा: लेखन संबंधी मामलों के लिए उत्तम होती है। बैक परीक्षाओं में भी सफलता अर्जित करेंगे। जो विद्यार्थी सीए की परीक्षा देंगे उनके लिए शुभ रहेगा।
आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति
सेड्रिक पायोलिन (Cedric Piolin): फ़्राँस के भूतपूर्व टेनिस खिलाड़ी।
लक्ष्मी मित्तल (Lakshmi Mittal): भारतीय उद्योगपति।
अण्णा हज़ारे (Anna Hazare): गांधीवादी विचारधारा पर चलने वाले एक समाजसेवक।
सुरैया (Suraiya): प्रसिद्ध अभिनेत्री और गायिका।
देवी प्रसाद राय चौधरी (Devi Prasad Roy Chowdhury): पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध चित्रकार एवं मूर्तिकार।
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वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें