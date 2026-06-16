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17 June Birthday: आपको 17 जून, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

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Pictured is a beautiful cake with a Happy Birthday message, decorated with strawberry and icing decorations and burning candles, along with a beautiful rose
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Tue, 16 Jun 2026 (18:10 IST) Updated Date: Tue, 16 Jun 2026 (14:31 IST)
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17 June Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 17 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :ALSO READ: Monsoon 2026 Prediction: मानसून 2026 को लेकर बड़ी भविष्यवाणी, जानिए क्या कहते हैं ग्रह-नक्षत्र
 

आपका जन्मदिन: 17 जून

 
दिनांक 17 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 8 होगा। आप अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसका एक मतलब होता है। आपके मन की थाह पाना मुश्किल है। आपको सफलता अत्यंत संघर्ष के बाद हासिल होती है। कई बार आपके कार्यों का श्रेय दूसरे ले जाते हैं। यह ग्रह सूर्यपुत्र शनि से संचालित होता है। इस दिन जन्मे व्यक्ति धीर गंभीर, परोपकारी, कर्मठ होते हैं। आपकी वाणी कठोर तथा स्वर उग्र है। आप भौतिकतावादी है। आप अदभुत शक्तियों के मालिक हैं।
 
आपके लिए खास 
 
शुभ दिनांक : 8, 17, 26
 
शुभ अंक : 8, 17, 26, 35, 44
 
शुभ वर्ष : 2042
 
ईष्टदेव : हनुमानजी, शनि देवता
 
शुभ रंग : काला, गहरा नीला, जामुनी
 

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल

 
करियर: शत्रु वर्ग प्रभावहीन होंगे, नौकरीपेशा व्यक्ति प्रगति पाएंगे। सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। जो अभी तक बाधित रहे है वे भी सफल होंगे। 
बेरोजगार प्रयास करें, तो रोजगार पाने में सफल होंगे। राजनैतिक व्यक्ति भी समय का सदुपयोग कर लाभान्वित होंगे। 
 
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अनुकूल ही रहेगा। 
 
कारोबार: व्यापार-व्यवसाय की स्थिति उत्तम रहेगी। 
 

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति

 
 
लिसा हेडन/एलिज़ाबेथ मैरी हेडन (Lisa Haydon/Elizabeth Marie Haydon): एक भारतीय अभिनेत्री, टीवी प्रस्तोता और मॉडल।
 
अमृता राव (Amrita Rao): हिंदी चलचित्र अभिनेत्री।
 
वीनस विलियम्स (Venus Williams): सर्वश्रेष्ठ अमेरिकी महिला टेनिस खिलाड़ी। 
 
लिएंडर पेस (Leander Paes): भारत के सर्वश्रेष्ठ टेनिस खिलाड़ी।
 
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!ALSO READ: Rambha Teej 2026: रम्भा तीज व्रत का क्या है महत्व, उपवास की विधि

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About Writer वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें

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