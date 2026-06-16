Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 17 जून 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

Publish Date: Tue, 16 Jun 2026 (18:03 IST)
Updated Date: Tue, 16 Jun 2026 (14:18 IST)
आज आपका दिन मंगलमय हो!
Today Shubh Muhurat 17 June 2026:
क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 17 जून, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Saur Ashadha Month 2026: सौर आषाढ़ माह प्रारंभ, जानिए महत्व
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
बुधवार, 17 जून 2026 का दैनिक पंचांग और शुभ मुहूर्त निम्नलिखित है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज शुद्ध ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। बुधवार का दिन प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश और बुद्धि, वाणी व व्यापार के कारक बुध देव की आराधना के लिए परम फलदायी माना जाता है।
आइए जानते हैं 17 जून 2026 का विस्तृत पंचांग, शुभ समय और राहुकाल की स्थिति:
आज का पंचांग: 17 जून 2026
विक्रम संवत: 2083 (सिद्धार्थी)
शक संवत: 1948 (परावभ)
महीना: शुद्ध ज्येष्ठ मास (शुक्ल पक्ष)
तिथि: द्वितीया तिथि- शाम 06:42 तक (इसके बाद तृतीया तिथि प्रारंभ)
नक्षत्र: पुनर्वसु नक्षत्र- सुबह 08:00 तक (इसके बाद पुष्य नक्षत्र प्रारंभ, जो कि नक्षत्रों का राजा माना जाता है)
योग: हर्षण योग- सुबह 09:12 तक (इसके बाद वज्र योग)
करण: कौलव- सुबह 06:53 तक (इसके बाद तैतिल करण शाम 06:42 तक)
सूर्योदय: सुबह 05:23 एएम
सूर्यास्त: शाम 07:20 पीएम
चंद्रराशि: कर्क राशि (दिन-रात)
आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)
अभिजित मुहूर्त: आज बुधवार होने के कारण ज्योतिषीय नियमों के अनुसार अभिजित मुहूर्त मान्य नहीं रहेगा (बुधवार को अभिजित मुहूर्त वर्जित होता है)।
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:02 से सुबह 04:42 तक।
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:42 से दोपहर 03:38 तक।
गोधूलि मुहूर्त: शाम 07:19 से शाम 07:40 तक।
अशुभ समय (राहुकाल और वर्जित समय)
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस समय अवधि में किसी भी नए या महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसमें व्यवधान आने की आशंका रहती है:
राहुकाल: दोपहर 12:22 से दोपहर 02:07 तक (बुधवार को दोपहर के समय राहुकाल होता है, इस दौरान कोई बड़ा लेन-देन करने से बचें)।
यमगंड काल: सुबह 07:08 से सुबह 08:53 तक।
गुलिक काल: सुबह 10:38 से दोपहर 12:22 तक।
दिशाशूल: उत्तर दिशा (यदि आज इस दिशा में यात्रा करना बहुत आवश्यक हो, तो घर से सौंफ खाकर या धनिया चबाकर ही निकलें)।
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