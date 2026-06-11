वैभव सूर्यवंशी के इस IPL के आकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने कुल 16 मैच खेलें जिसका अंक 7 आता है। इन मैचों में कुल 63 चौके लगे जिसका योग 9 आता है साथ ही उन्होंने कुल 72 छक्के लगाए जिसका योग भी 9 आता है। क्या यह संयोग मात्र है या कुछ और? इसके भी आगे हम देखें तो मैच में 237 की स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए जिसका योग क्रमशः 3 और 2 आता है, इन दोनों अंक की भी मूलांक और भाग्यांक से मित्रता है, जिसके फलस्वरूप यह परिणाम आया है जो आप सभी के सामने है।