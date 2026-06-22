23 June Birthday: आपको 23 जून, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

आपका जन्मदिन: 23 जून 23 का अंक देखने पर ॐ का आभास देता है। जो कि भारतीय परंपरा में शुभ प्रतीक है। आप बेहद भाग्यशाली हैं कि आपका जन्म 23 को हुआ है। 23 का अंक आपस में मिलकर 5 होता है। जबकि 5 का अंक बुध ग्रह का प्रतिनिधि करता है। ऐसे व्यक्ति अधिकांशत: मितभाषी होते हैं। कवि, कलाकार, तथा अनेक विद्याओं के जानकार होते हैं।

आपमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना मुश्किल है। अर्थात अगर आप अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं तो आपको कोई भी बुरी संगत बिगाड़ नहीं सकती। अगर आप खराब आचरण के हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सुधार नहीं सकती। लेकिन सामान्यत: 23 तारीख को पैदा हुए व्यक्ति सौम्य स्वभाव के ही होते हैं। आपमें गजब की आकर्षण शक्ति होती है। आपमें लोगों को सहज अपना बना लेने का विशेष गुण होता है। अनजान व्यक्ति की मदद के लिए भी आप सदैव तैयार रहते हैं।

आपके लिए खास शुभ दिनांक : 1, 5, 7, 14, 23 शुभ अंक : 1, 2, 3, 5, 9, 32, 41, 50

शुभ वर्ष : 2030, 2032, 2034, 2050, 2059, 2052 ईष्टदेव : देवी महालक्ष्मी, गणेशजी, मां अम्बे। शुभ रंग : हरा, गुलाबी जामुनी, क्रीम

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल करियर: नौकरीपेशा व्यक्तियों के लिए यह वर्ष निश्चय ही सफलताओं भरा रहेगा। वर्ष आपके लिए सफलताओं भरा रहेगा। अभी तक आ रही परेशानियां भी इस वर्ष दूर होती नजर आएंगी।

परिवार: पारिवारिक प्रसन्नता रहेगी। संतान पक्ष से खुशखबर आ सकती है। दाम्पत्य जीवन में मधुर वातावरण रहेगा। अविवाहित भी विवाह में बंधने को तैयार रहें।

कारोबार: व्यापार-व्यवसाय में प्रगति से प्रसन्नता रहेगी। आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति

तन्मय भट्ट (Tanmay Bhat): एक भारतीय यूट्यूबर, कॉमेडियन, पटकथा लेखक, अभिनेता, कलाकार और निर्माता हैं।

राज बब्बर (Raj Babbar): हिन्दी फिल्म अभिनेता और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित राजनीतिज्ञ हैं, जो 3 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा सदस्य रहे हैं।

प्रदीप कुमार बनर्जी (Pradip Kumar Banerjee): भारत के सर्वश्रेष्ठ फ़ुटबॉल खिलाड़ियों में से एक।

राजेन्द्रनाथ लाहिड़ी (Rajendranath Lahiri): भारत के अमर शहीद प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक।