rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Border 2 की स्टारकास्ट फीस का खुलासा: कौन बना सबसे महंगा सितारा, सनी देओल, वरुण धवन सहित किसे मिले कितने करोड़ रुपये?

Advertiesment
हमें फॉलो करें border 2 cast fees sunny deol varun dhawan diljit dosanjh

WD Entertainment Desk

, शनिवार, 3 जनवरी 2026 (12:52 IST)
साल 1997 में आई ऐतिहासिक फिल्म बॉर्डर ने भारतीय सिनेमा में देशभक्ति और वॉर जॉनर को नई पहचान दी थी। अब लगभग तीन दशक बाद इसका सीक्वल बॉर्डर 2 दर्शकों के बीच उसी जुनून और गर्व की भावना को दोबारा जगाने के लिए तैयार है। फिल्म 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जो सीधे गणतंत्र दिवस वीकेंड से जुड़ी है। इसी बीच फिल्म की स्टारकास्ट की फीस सामने आई है, जिसने इस मेगा प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा और तेज कर दी है।
 
बॉर्डर की विरासत और नई पीढ़ी का मेल
जेपी दत्ता की ओरिजिनल फिल्म बॉर्डर लोंगेवाला की लड़ाई पर आधारित थी, जिसमें भारतीय सैनिकों की बहादुरी और बलिदान को भावनात्मक अंदाज में दिखाया गया था। सनी देओल, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ और अक्षय खन्ना जैसे कलाकारों की दमदार मौजूदगी और “घर कब आओगे” जैसे गीत आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। बॉर्डर 2 इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए पुराने नायकों के साथ नई पीढ़ी के सितारों को भी पेश कर रही है।
 
सनी देओल बने बॉर्डर 2 के सबसे महंगे स्टार
फीस के मामले में सनी देओल इस फिल्म में सबसे आगे हैं। ‘गदर 2’ की जबरदस्त सफलता के बाद सनी देओल बॉर्डर 2 में लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कालर की भूमिका निभा रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, इसके लिए उन्होंने 50 करोड़ रुपये की फीस ली है। उनकी मौजूदगी फिल्म में नॉस्टैल्जिया और दमदार देशभक्ति का मजबूत आधार तैयार करती है।
 
वरुण धवन की एंट्री से युवा दर्शकों पर नजर
वरुण धवन इस फिल्म में मेजर ‘होशियार सिंह दहिया’ के किरदार में नजर आएंगे। उनकी फीस 8 से 10 करोड़ रुपये के बीच बताई जा रही है। वरुण की पहचान एक एनर्जेटिक और वर्सेटाइल एक्टर के रूप में है, जिससे फिल्म को युवा दर्शकों का भी बड़ा सपोर्ट मिलने की उम्मीद की जा रही है।
 
दिलजीत दोसांझ की मास अपील और संगीत का तड़का
दिलजीत दोसांझ फिल्म में फ्लाइंग ऑफिसर ‘निर्मलजीत सिंह सेखों’ की भूमिका निभा रहे हैं। इसके लिए उन्हें 4 से 5 करोड़ रुपये फीस मिलने की खबर है। दिलजीत की मजबूत फैन फॉलोइंग, खासकर पंजाब और युवाओं के बीच, फिल्म की पहुंच को और व्यापक बनाएगी। उनकी जोड़ी सोनम बाजवा के साथ खास चर्चा में है।
 
नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते अहान शेट्टी
सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी बॉर्डर 2 में लेफ्टिनेंट कमांडर ‘जोसेफ नोरोन्हा’ के रोल में दिखाई देंगे। उन्हें करीब 1 से 2 करोड़ रुपये फीस मिली है। नका किरदार ओरिजिनल फिल्म से जुड़ा हुआ माना जा रहा है, जो कहानी की विरासत को आगे बढ़ाता है।
 
फीमेल कास्ट से आएगा इमोशनल बैलेंस
फिल्म की फीमेल कास्ट में मोना सिंह सनी देओल के अपोजिट लीड रोल में हैं। इसके अलावा सोनम बाजवा, मेधा राणा और आन्या सिंह भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। हालांकि उनकी फीस का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इन्हें 10 से 25 लाख रुपये मिले हैं। 
 
बड़ा बजट, बड़ी उम्मीदें
बॉर्डर 2 का बजट लगभग 150 से 250 करोड़ रुपये के बीच बताया जा रहा है। फिल्म में देशभक्ति, एक्शन और भावनाओं का मजबूत मिश्रण देखने को मिलेगा। टीजर और “घर कब आओगे” के रीमिक्स जैसे एलिमेंट्स पहले ही चर्चा में हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज होने वाली यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी ओपनिंग करने की पूरी तैयारी में है।
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

The Raja Saab: प्रभास का नया अवतार, भूतिया कहानी और शाही अंदाज़ में एक्शन का तड़का

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels