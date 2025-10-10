Biodata Maker

रेखा की जिंदगी में अमिताभ सहित आए ये 6 पुरुष, पर क्यों नहीं मिला सच्चा प्यार?

WD Entertainment Desk

, शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025 (06:15 IST)
रेखा, बॉलीवुड की सबसे रहस्यमयी और खूबसूरत अदाकारा। स्क्रीन पर जितनी दमदार, निजी जिंदगी में उतनी ही उतार-चढ़ाव भरी। एक ज्योतिष ने कहा था कि रेखा के ग्रह कुछ ऐसे हैं कि उन्हें ‘पति सुख’ कभी नहीं मिलेगा। और शायद यही सच भी हुआ।
 
रेखा की ज़िंदगी में कई पुरुष आए, कुछ ने उन्हें संभाला, कुछ ने तोड़ा, लेकिन किसी ने भी उन्हें वो सच्चा प्यार नहीं दिया जिसकी वे हकदार थीं। जिनसे उन्हें “सच्चे प्यार” की झलक मिली, वह शादीशुदा निकले। एक शादी की, पर वह भी त्रासदी में बदल गई। आज रेखा अकेलेपन के साये में अपने सुनहरे अतीत को याद कर जीवन बिता रही हैं।
 
नवीन निश्चल: पहला आकर्षण, पहली निराशा
फिल्म ‘सावन भादो’ से रेखा ने अपने करियर की शुरुआत की। उनके पहले हीरो नवीन निश्चल के प्रति वे आकर्षित हो गईं। लेकिन नवीन को उनमें वैसी दिलचस्पी नहीं थी। रेखा तब अपने लुक्स पर ध्यान नहीं देती थीं क्योंकि फिल्मों में काम करने का मन उनका कभी नहीं था। शूटिंग खत्म होते-होते यह एकतरफा आकर्षण भी खत्म हो गया।
 
विनोद मेहरा: गुपचुप शादी और टूटे रिश्ते
रेखा और विनोद मेहरा के अफेयर की खबरों ने एक दौर में खूब सुर्खियां बटोरीं। कहा जाता है कि दोनों ने गुपचुप शादी की थी, हालांकि रेखा ने बाद में इसे ‘अच्छी दोस्ती’ बताया। दोनों के बीच दूरियों की वजह बनी विनोद की मां, जिन्हें रेखा बिल्कुल पसंद नहीं थीं।
 
किरण कुमार: टूटे दिल का सहारा
विनोद से अलगाव के बाद रेखा बेहद टूट चुकी थीं। ऐसे में अभिनेता किरण कुमार ने उन्हें संभाला। कुछ समय तक दोनों के बीच नजदीकियां रहीं, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा आगे नहीं बढ़ सका।
 
संजय दत्त: चर्चाएं, पर सच्चाई नहीं
संजय दत्त के साथ भी रेखा का नाम जोड़ा गया, यहां तक कि शादी की अफवाहें भी उड़ाईं गईं, लेकिन इनमें कोई ठोस सच्चाई नहीं थी।
 
अमिताभ बच्चन: रेखा का सच्चा लेकिन अधूरा प्यार
रेखा के जीवन का सबसे चर्चित अध्याय है अमिताभ बच्चन। अमिताभ से मुलाकात के बाद रेखा का व्यक्तित्व पूरी तरह बदल गया। उनकी सोच, बोलचाल और आत्मविश्वास, सब कुछ नया था। दोनों ने साथ में कई फिल्में कीं, और उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को देखकर हर कोई कह उठता था “कुछ तो है!”
 
कहा जाता है कि दोनों शादी के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन ‘कुली’ फिल्म के दौरान अमिताभ के एक्सीडेंट ने सब कुछ बदल दिया। जया बच्चन के समर्पण को देखकर अमिताभ ने दूरी बना ली। तब से रेखा ने कभी अमिताभ को अपने दिल से नहीं निकाला।
 
मुकेश अग्रवाल: त्रासदीपूर्ण शादी
1990 में रेखा ने दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की, लेकिन यह रिश्ता चंद महीनों में ही खत्म हो गया। मुकेश ने आत्महत्या कर ली और एक नोट में लिखा- मेरी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार न ठहराया जाए।” इस हादसे के बाद रेखा पूरी तरह टूट गईं और फिर कभी किसी रिश्ते में नहीं बंधीं।
 
रेखा: अब भी रहस्य से भरी
आज भी रेखा उतनी ही रहस्यमयी हैं जितनी पहले थीं। उनके चारों ओर आज भी वही जादू, वही आकर्षण बरकरार है। बस फर्क इतना है कि अब वे खुद से ही प्यार करना सीख चुकी हैं।

