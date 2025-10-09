अरबाज और शूरा खान ने अबी बेटी का नाम रखा सिपारा, जानिए क्या होता है मतलब

बॉलीवुड एक्टर-फिल्ममेकर अरबाज खान 58 साल की उम्र में दूसरी बार पिता बने हैं। अरबाज की दूसरी पत्नी शूरा खान ने 5 अक्टूबर को एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। अरबाज अपनी पत्नी शूरा और बेटी को अस्पताल से डिस्चार्ज करवाकर घर ले गए हैं।
घर पहुंचने के बाद अरबाज और शूरा ने बेटी के जन्म की अनाउंसमेंट करके उसके नाम का भी खुलासा कर दिया है। कपल ने सोशल मीडिया पर एक ज्वाइंट पोस्ट शेयर करते हुए बेटी के जन्म और नाम की जानकारी दी है।
पोस्ट में लिखा है, 'वेलकम बेबी गर्ल, सिपारा खान।' हालांकि उन्होंने अपनी बेटी का चेहरा रिवील नहीं किया है। फैंस और सेलेब्स अरबाज और शूरा को प्यारी सी बेटी का पैरेंट्स बनने पर बधाई दे रहे हैं।
क्या होता है सिपारा का मतलब
सिपारा नाम इस्लाम और उर्दू से जुड़ा हुआ है। सिपारा का मतलब कुरान का एक भाग या अध्याय होता है। कुरान को कुल 30 भाग में बांटा गया है। इसके हर एक भाग को 'सिपारा' कहा जाता है। इसके अलावा 'सिपारा' का मतलब सुंदरता और प्रकृति से जुड़ा है।
बता दें कि अरबाज खान की पहली शादी मलाइका अरोड़ा संग हुई थी। दोनों का एक बेटा अरहान है। साल 2018 में अरबाज और मलाइका का तलाक हो गया था। इसके बाद अरबाज ने लंबे समय तक जॉर्जिया एंड्रियानी को डेट किया। अक्सर दोनों की शादी की खबरें भी सामने आती थी।
लेकिन जॉर्जिया से ब्रेकअप के बाद अरबाज ने रवीना टंडन की मेकअप आर्टिस्ट शूरा खान को डेट करना शुरू कर दिया। कुछ समय एक दूसरे को डेट करने के बाद अरबाज ने 2023 में शूरा संग शादी कर ली थी। दोनों की उम्र में 15 साल का फर्क होने से कई बार उन्हें ट्रोल भी किया गया।