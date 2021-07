'बाहुबली- द बिगिनिंग' को 6 साल हुए पूरे, प्रभास ने तस्वीर शेयर कर कही यह बात

इस फिल्म के 6 साल पूरे होने पर प्रभास ने अपनी एक तस्वीर शेयर कर पुरानी यादों को ताजा किया है। उन्होंने लिखा, #6YearsOfBaahubali: Here's to the team that created waves of cinematic magic all across the country and the world