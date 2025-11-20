Biodata Maker

YRF की एक्शन-रोमांस मूवी में विलेन बनेंगे ऐश्वर्या ठाकरे, अहान पांडे से होगी भिड़ंत

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 20 नवंबर 2025 (17:40 IST)
पिछले कुछ वर्षों में ऐश्वर्य ठाकरे का नाम लगातार चर्चा में रहा है, बतौर उभरते अभिनेता जिन पर सभी की नजर है। अनुराग कश्यप की 'निशांची' में उनके प्रदर्शन ने उनकी प्रतिभा को साबित किया, जहां उन्हें सर्वसम्मति से सराहना और प्यार मिला। उनकी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और आत्मविश्वासी अभिनय ने यह साफ कर दिया है कि वे देखने लायक नया टैलेंट हैं।
 
अब ऐश्वर्य ठाकरे के हाथ एक और बड़ी फिल्म लग गई है। वह वाईआरएफ की एक अनटाइटल्ड एक्शन रोमांस फिल्म में विलेन का रोल निभाने वाले हैं। इस फिल्म का निर्देशन अली अब्बास जफर करेंगे। यहां वे सैयारा स्टार अहान पांडे के सामने एक तीखे, खूनी टकराव में नज़र आएंगे। 
 
यह तरोताजा और युवा कास्टिंग भारत के दो बेहतरीन उभरते अभिनेताओं—अहान और ऐश्वर्य के बीच एक दिलचस्प भिड़ंत पेश करेगी। दरअसल, अली अब्बास ज़फर ने वाईआरएफ की अपनी अगली फिल्म के लिए तीन सबसे बेहतरीन युवा कलाकार—अहान पांडे, शरवरी और ऐश्वर्य ठाकरे—को एक साथ लाया है। 
 
यह फिल्म इसलिए भी बेहद प्रत्याशित है क्योंकि दर्शकों ने यह साफ किया है कि वे नए टैलेंट को बड़े पर्दे पर धमाल मचाते देखना पसंद करते हैं, जैसा कि सैयारा की ऐतिहासिक सफलता में देखा गया, जिसने अहान पांडे और अनीत पड्डा को दर्शकों का अपार प्यार दिलाया और भारतीय सिनेमा की सर्वकालिक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली प्रेम कहानी बना दिया।
 
एक ट्रेड सोर्स के अनुसार, अली अब्बास ज़फर सुल्तान और टाइगर ज़िंदा है जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। उनके अनुभव को देखते हुए, यह उम्मीद की जा सकती है कि अहान और ऐश्वर्य का मुकाबला बड़े परदे पर एक तीखे, विस्फोटक एक्शन क्लाइमैक्स की तरह फिल्माया जाएगा। 
 
यह एक भव्य फिल्म है जिसमें कहानी के केंद्र में रोमांस है और एक्शन दर्शकों को चौंकाने और रोमांचित करने वाला होगा। अली इस फिल्म को एक थ्रिलिंग रोलर कोस्टर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
 
सूत्र आगे बताते हैं, सच कहें तो, इस फिल्म के लिए अली के पास भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन युवा कास्ट है। उनकी कहानी कहने की क्षमता और बड़े पर्दे पर विज़ुअल स्पेक्टेकल रचने की समझ के साथ, यह तय है कि ये तीनों कलाकार बड़े पैमाने पर प्रस्तुत किए जाएंगे। यह देखना ताज़गी भरा है कि बड़े प्रोजेक्ट्स युवा कलाकारों पर बनाए जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में इन्हें ही इंडस्ट्री की बागडोर संभालनी है। 

