Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






रकुल प्रीत सिंह ने बताया चोट के बावजूद कैसे शूट किया दे दे प्यार दे 2 का आइकॉनिक हाईवे सीन

Advertiesment
हमें फॉलो करें De De Pyaar De 2 movie

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 20 नवंबर 2025 (12:18 IST)
रकुल प्रीत सिंह का 'दे दे प्यार दे 2' में आयशा का किरदार निभाना क्रिटिक्स और दर्शकों दोनों को बहुत पसंद आया है। फिल्म में उनकी जबरदस्त स्क्रीन प्रेज़ेंस, एफर्टलेस चार्म वाली खूबसूरती और मजबूत एक्टिंग ने इस किरदार को इस सीज़न की सबसे पसंद की जाने वाली परफॉर्मेंस में शामिल कर दिया है। 
 
दर्शकों ने इस बात की भी तारीफ़ की है कि वो स्क्रीन पर कितनी खूबसूरती और गर्मजोशी लेकर आती हैं, जिससे हर फ्रेम में उनका एक यादगार असर देखने मिलता है।
 
webdunia
अजय देवगन और मीज़ान जाफरी के साथ रकुल की केमिस्ट्री को ताज़ा और दिलचस्प बताया गया है, जबकि आर. माधवन के साथ उनके सीन्स फिल्म के सबसे ज्यादा चर्चा वाले पलों में से एक बन गए हैं, जिन्हें सोशल मीडिया और रिव्यूज में खूब तारीफ मिली है।
 
हाल ही के एक इंटरव्यू में, रकुल ने पहली बार बताया कि फिल्म के सबसे पसंद किए गए सीन, यानी हाईवे सीक्वेंस, को शूट करने के पीछे असली कठिनाई क्या थी। इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, मेरी पीठ में चोट लग गई थी जब मैं दे दे प्यार दे 2 की शूटिंग कर रही थी। रीढ़ की हड्डी में चोट थी। 
 
webdunia
उन्होंने कहा, मैंने फिल्म का 50 प्रतिशत हिस्सा पूरा कर लिया था तभी ये चोट लगी और मैं 40 दिन तक बिस्तर पर ही रही। मैं बिल्कुल हिल नहीं सकती थी, जैसे कोई इंसान जिसे कुछ भी महसूस न हो। मुझे नहीं पता था कि मैं दोबारा कब चल पाऊंगी या खड़ी हो पाऊंगी। 
 
रकुल ने कहा, हमें तीन महीने का ब्रेक लेना पड़ा और फिर मैंने शूटिंग शुरू की, लेकिन जब लौटी तो मैं इस तरह कुर्सी पर भी ठीक से बैठ नहीं सकती थी। मैंने आधी फिल्म फिजियो वाले बेड पर लेटकर शूट की, जो आप देख कर बिल्कुल बता नहीं सकते।
 
webdunia
पॉपुलर हाइवे सीन के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया, जिस हाईवे सीन की आप बात कर रहे हैं, मेरी बेड सच में हाईवे पर ही थी। मैं लेटी रहती थी, शॉट तैयार होता था, मैं उठती थी, शॉट देती थी और फिर जाकर दोबारा लेट जाती थी।
 
रकुल प्रीत की ये बात सुनकर हम सब उनकी मेहनत और प्रोफेशनलिज़्म से सच में हैरान हैं। जिस ताकत और लगन के साथ उन्होंने इतनी बड़ी शारीरिक परेशानी के बावजूद इतना पसंद किया जाने वाला परफॉर्मेंस दिया है, जिसकी सब तारीफ कर रहे हैं। दे दे प्यार दे 2 सिनेमाघरों में सफलतापूर्वक चल रही है, और रकुल प्रीत सिंह अब अगली बार पति पत्नी और वो 2 में नज़र आएंगी।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

अभिनेत्री से निर्देशक बनने तक का सफर, जानिए दिव्या खोसला के करियर की 7 खास बातें

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels