Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






अभिनेत्री से निर्देशक बनने तक का सफर, जानिए दिव्या खोसला के करियर की 7 खास बातें

Advertiesment
हमें फॉलो करें Divya Khosla Birthday

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 20 नवंबर 2025 (11:44 IST)
बॉलीवुड में दिव्या खोसला का शानदार सफर भारतीय सिनेमा के स्तर को ऊपर उठाने के उनके जुनून के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। अभिनय की शुरुआत से लेकर फ़िल्मों के निर्देशन तक, दिव्या खोसला ने भारतीय सिनेमा के क्षेत्र को बेहतरीन तरीके से तलाशा है। 
 
आज जब दिव्या अपना जन्मदिन मना रही हैं, तो आइए उनके करियर की 7 खास बातों पर नज़र डालते हैं, जिन्होंने अभिनय से निर्देशन तक के उनके सफर को परिभाषित किया।
 
webdunia
अभिनय की शुरुआत:
दिव्या खोसला ने 2004 में रिलीज हुई 'अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों' से बड़े पर्दे पर अपनी शुरुआत की। उनकी पहली फिल्म इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे बॉलीवुड में उनकी एंट्री एक देशभक्ति नाटक से हुई, जिसने उन्हें मुख्य महिला के रूप में सामने लाया।
 
निर्देशन की शुरुआत:
दिव्या खोसला ने 2014 में आने वाली उम्र के नाटक 'यारियां' के साथ फिल्म निर्देशन में कदम रखा। फिल्म निर्देशन में उनका बदलाव न केवल इस नाटक से चिह्नित हुआ, बल्कि बॉलीवुड में नए चेहरों को लॉन्च करने के लिए भी उन्हें काफी सराहना मिली।
 
webdunia
अभिनय में वापसी: 
थोड़े समय के लिए बड़े पर्दे से दूर रहने के बाद, दिव्या खोसला ने रोमांटिक ड्रामा 'सनम रे' के साथ अभिनय में वापसी की। उन्होंने पुलकित सम्राट के साथ स्क्रीन स्पेस साझा किया और एक प्रभावशाली प्रदर्शन किया।
 
गीतों में शामिल: 
दिव्या खोसला ने 'याद पिया की आने लगी' और 'तेरी आँखों में' जैसे चार्टबस्टर गानों में काम करके सिनेमा को एक्सप्लोर करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। इन गानों ने न केवल खोसला को एक इन-डिमांड अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया, बल्कि दर्शकों के संगीत पुस्तकालयों पर भी राज किया।
 
webdunia
एक्शन में कदम रखा: 
दिव्या खोसला ने एक्शन फिल्म 'सत्यमेव जयते 2' में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर अपने अभिनय कौशल को उजागर किया। सिनेमा की विभिन्न शैलियों और पहलुओं को एक्सप्लोर करने की उनकी क्षमता साबित करती है कि वह कितनी ताकतवर हैं।
 
आलोचनात्मक प्रशंसा: 
दिव्या खोसला ने 2024 में रिलीज़ हुई 'सावी' के साथ अपने प्रशंसकों को और अधिक चाहने पर मजबूर कर दिया। जन्मदिन की लड़की के इस अभिनय ने उन्हें व्यापक प्रशंसा दिलाई, और आलोचकों और दर्शकों से शानदार समीक्षा मिली, जिससे एक दमदार कलाकार के रूप में उनकी स्थिति मजबूत हुई।
 
हालिया फिल्म: 
दिव्या खोसला हाल ही में फिल्म 'एक चतुरनार' में नजर आईं। इस फिल्म में उनके साथ नील नितिन मुकेश अहम किरदार में हैं। 
 
फिल्मों में दिव्या खोसला का प्रेरणादायक परिवर्तन भारतीय सिनेमा के विभिन्न पहलुओं की खोज करने और हर प्रोजेक्ट के साथ प्रभाव छोड़ने का एक प्रमुख उदाहरण है।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

बिन शादी के एक बेटे के पिता हैं तुषार कपूर, जानिए क्या है एक्टर का मैरिज प्लान

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels