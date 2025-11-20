252 करोड़ के ड्रग्स केस में उलझे ओरी, एंटी नारकोटिक्स सेल ने भेजा समन

मनोरंजन जगत में एक बार फिर ड्रग्स का मामला गरमा गया है। बीते दिनों मुंबई पुलिस की एंटी-नारकोटिक्स सेल ने एक बड़े ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश किया था, जिसे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद अब्राहिम का पाटर्नर सलीम डोला चला रहा था। इस सिंडिकेट में कई बॉलीवुड सेलेब्स के जुड़े होने की बात भी सामने आई।

इस ड्रग्स केस में पॉपुलर इन्फ्लुएंसर और सेलेब्स के साथ अपने यूनिक स्टाइल में फोटो क्लिक करवाने के लिए मशहूर ओरहान अवत्रमणि उर्फ ओरी का भी नाम सामने आया। अब ओरी को एंटी नारकोटिक्स सेल ने समन जारी कर गुरुवार सुबह घाटकोपर यूनिट के दफ्तर में पेश होने के लिए कहा है।

खबरों के अनुसार अधिकारियों के अनुसार, यह समन जांच की प्रक्रिया का हिस्सा है और इसमें ओरी से उन दावों और जानकारी को लेकर पूछताछ की जाएगी, जो मुख्य आरोपी सोहेल उर्फ लविश शेख ने अपनी पूछताछ में किए थे। हालांकि अभी तक किसी भी हाई-प्रोफाइल व्यक्ति के खिलाफ कोई आरोप तय नहीं हुए। यह कदम केवल तथ्यों की पुष्टि करने के लिए उठाया गया है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार हाई-प्रोफाइल जांचों में किसी भी बयान को तभी माना जाता है जब उसके पीछे ठोस इलेक्ट्रॉनिक या दस्तावेजी सबूत हों, इसलिए ओरी को समन भेजना सामान्य जांच प्रक्रिया का हिस्सा है।

बता दें कि इससे पहले नोरा फतेही का नाम भी इस केस में सामने आया था। इसके बाद नोरा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर सफाई दी थी। उन्होंने कहा था, मैं पार्टीज में नहीं जाती। मैं लगातार काम कर रही हूं। मैं खुद को ऐसे लोगों से नहीं जोड़ती। ऐसा लगता है कि मेरा नाम धीरे-धीरे एक आसान टारगेट बनता जा रहा है।