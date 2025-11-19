Dharma Sangrah

अरबाज खान-शूरा खान ने दिखाई बेटी सिपारा की पहली झलक, बोले- हमारे दिल का सबसे बड़ा हिस्सा...

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 19 नवंबर 2025 (16:39 IST)
बॉलीवुड एक्टर-प्रोड्यूसर अरबाज खान और शूरा खान इसी साल 5 अक्टूबर को एक प्यारी सी बेटी के माता-पिता बने थे। कपल ने अपनी बेटी का नाम सिपारा रखा है। अरबाज ने मेकअप आर्टिस्ट शूरा संग दूसरी शादी साल 2023 में रचाई थी। 
 
बेटी के जन्म के डेढ़ महीने बाद अरबाज ने अपनी लाड़ली की पहली झलक दिखाई है। हालांकि अभी उन्होंने सिपारा का फेस रिवील नहीं किया है। 
 
अरबाज और शूरा ने अपनी बेटी के नन्हें हाथ-पांव की तस्वीरें शेयर की है। पहली तस्वीर में अरबाज अपनी बेटी के छोटे-छोटे पैरों को हाथ से पकड़े दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में सिपारा अपने नन्हें हाथों से पिता की उंगली पकड़े दिख रही हैं।
 
इन तस्वीरों को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'सबसे छोटे हाथ और पैर, लेकिन हमारे दिल का सबसे बड़ा हिस्सा।' फैंस और सेलेब्स सिपारा की इन तस्वीरों पर जमकर कमेंट कर रहे हैं। 
 

बता दें कि अरबाज खान की पहली शादी मलाइका अरोड़ा संग हुई थी। दोनों का एक बेटा अरहान है। साल 2018 में अरबाज और मलाइका का तलाक हो गया था। इसके बाद अरबाज ने लंबे समय तक जॉर्जिया एंड्रियानी को डेट किया। अक्सर दोनों की शादी की खबरें भी सामने आती थी। 
 
लेकिन जॉर्जिया से ब्रेकअप के बाद अरबाज ने रवीना टंडन की मेकअप आर्टिस्ट शूरा खान को डेट करना शुरू कर दिया। कुछ समय एक दूसरे को डेट करने के बाद अरबाज ने 2023 में शूरा संग शादी कर ली थी। 

