थिएटर आर्टिस्ट अदिति मुखर्जी का सड़क हादसे में निधन, आशुतोष राणा संग कर चुकी थीं काम

हमें फॉलो करें Famous theatre artist passes away

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 19 नवंबर 2025 (15:49 IST)
मनोरंजन जगत से एक दुखद खबर सामने आई है। थिएटर आर्टिस्ट और एक्ट्रेस अदिति मुखर्जी का एक दर्दनाक सड़क हादसे में निधन हो गया है। खबरों के अनुसार नोएडा स्थित गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में आयोजित होने वाले एक थिएटर प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए अदिति अपने घर से निकली थीं।
 
अदिति बाइक टैक्सी से जा रही थीं। तभी सफीपुर गांव के पास किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। अदिति को घायल अवस्था में नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। 
 
खबरों के अनुसार अदिति के निधन की सूचना पर ओडिशा से उनके माता-पिता दिल्ली आ गए हैं। अदिति अपने भाई के साथ दिल्ली के महिपालपुर में रह रही थीं। वह थिएटर जगत का चर्चित नाम थीं। अदिति इन दिनों आशुतोष राणा और राहुल भूचर के नाटक 'हमारे राम' में अभिनय कर रही थीं। 
 

