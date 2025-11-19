भगवान हनुमान को लेकर एसएस राजामौली ने की ऐसी टिप्पणी, मचा बवाल, दर्ज हुई शिकायत

फेमस फिल्ममेकर एसएस राजामौली इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'वाराणसी' को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में 'ग्लोब ट्रॉटर' इवेंट में इस फिल्म का टाइटल और टीजर रिलीज किया गया। फिल्म में महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन अहम किरदार में नजर आने वाले हैं।

इस इवेंट में राजामौली ने कुछ ऐसी बात कह दी, जिसके बाद बवाल मच गया। दरअसल, जब इवेंट में तकनीकी खराबी के कारण टीजर प्ले नहीं हुआ तो राजामौली ने जनता से बातचीत करते हुए बताया कि कैसे उनके पिता और पत्नी भगवान हनुमान को मानते हैं। लेकिन उन्हें भगवान में यकीन नहीं है।

राजामौली ने कहा, मैं भगवान पर ज्यादा विश्वास नहीं रखता। पिताजी कहा करते थे कि जब भी मैं किसी परेशानी में रहूं, हनुमान मेरे पीछे खड़े होकर मुझे मार्ग दिखाएंगे। लेकिन जैसे ही यह गड़बड़ी हुई, मुझे बहुत गुस्सा आया। क्या ऐसे भगवान मदद करते हैं।

उन्होंने आगे कहा, मेरी पत्नी भगवान हनुमान की भक्त है। वो दोस्त की तरह उनसे बात करती है। कभी कभी मैं उसपर भी गुस्सा हो जाता हूं। जब तकनीकी दिक्कत हुई, तो वो कुछ देर के लिए पत्नी से भी नाराज हो गए थे।

एसएस राजामौली के इस बयान के बाद कई लोग भड़क गए हैं। लोग उनपर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए माफी की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं राजामौली के खिलाफ शिकायत भी दर्ज हो गई है। उनके खिलाफ राष्ट्रीय वानर सेना ने राजामौली के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है।

वानर सेना और गौ रक्षत के प्रेसीडेंट ने अपने बयान में लिखा, राजामौली ने जानबूझकर हिंदू देवी-देवताओं का अपमान किया है। कार्यक्रम में, उन्होंने जानबूझकर हिंदुओं के आराध्य देवता भगवान हनुमान के खिलाफ अपमानजनक और घृणित टिप्पणी की, और जनता, मीडिया और फिल्मी हस्तियों के सामने अपमानजनक शब्दों में कहा, 'क्या वह भगवान भी हैं?' ऐसी टिप्पणियां धर्मों के बीच नफरत भड़काने के इरादे से की गई थीं।

उन्होंने कहा, वह अपनी फिल्म के लिए मुफ्त प्रचार पाने और अधिक लाभ कमाने के लिए इन नफरत भरे वीडियो का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए अनुरोध है कि ऐसे स्वार्थी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए जो अपने निजी लाभ के लिए सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश करते हैं।