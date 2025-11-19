Festival Posters

50 साल बाद ओरिजिनल क्लाइमैक्स के साथ पर्दे लौट रही कल्ट फिल्म 'शोले', 4K रिस्टोर्ड वर्जन में होगी रिलीज

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 19 नवंबर 2025 (17:49 IST)
रमेश सिप्पी की कल्ट क्लासिक फिल्म 'शोले' को आज भी दर्शक पसंद करते हैं। साल 1975 में रिलीज हुई यह फिल्म एक बार फिर अपनी 50वीं वर्षगांठ के मौके पर 4K रिस्टोर्ड वर्जन में सिनेमाघरों में लौटने जा रही है। 'शोले' को 12 दिसंबर 2025 को भारत के 1500 स्क्रीन्स पर रिलीज किया जाएगा। 
 
खास बात यह होगी कि 'शोले- द फाइनल कट' के रूप में सिनेमाघरों में वापसी कर रही है। दर्शकों को 'शोले' की वह एंडिंग देखने को मिलेगी, जिसे 1975 में रिलीज से ठीक पहले हटवा दिया गया था। 
 
'शोले' को फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन ने पूरी तरह 4K में रिस्टोर किया है। फिल्म के कलर्स, फ्रेम्स, बैकग्राउंड और टेक्सचर को सुधारा गया है। 1975 में इमरजेंसी के समय सेंसर बोर्ड ने फिल्म के एंडिंग को बहुत हिंसक बताकर बदलवा दिया था। अब 50 साल बाद पहली बार यह सीक्वेंस सिनेमाघरों में दिखाया जाएगा। 
 
फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन ने सोशल मीडिया पर शोले का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। शोले- द फाइनल कट 4K में असली क्लाइमैक्स के साथ 12 दिसंबर 2025 को भारत में 1500 स्क्रीन्स पर रिलीज हो रही है। 
 
क्या था फिल्म का मूल क्लाइमैक्स सीन 
शोले के क्लाइमैक्स सीन में ठाकुर (संजीव कुमार) गब्बर (अमजद खान) को बदले की भावना से नुकीले जूतों से मार देते हैं। सेंसर बोर्ड ने इसे हिंसक मानकर हटा दिया था। इसके बदलकर एक माइल्ड वर्जन दर्शकों के सामने पेश करना पड़ा था। 
 
बता दें कि महज 2.5 करोड़ रुपए के बजट में बनी 'शोले' ने उस जमाने में लगभग 35 करोड़ रुपएका कलेक्शन किया था। फिल्म में बॉलीवुड के कई शानदार कलाकार नजर आए थे। 'शोले' में अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, जया बच्चन, संजीव कुमार और अमजद खान ने अहम किरदार निभाया था। 

