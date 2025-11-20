Festival Posters

राजकुमार हिरानी के जन्मदिन पर जानिए क्यों इंडस्ट्री के बड़े से बड़े निर्देशक करते हैं उनकी सराहना

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 20 नवंबर 2025 (11:08 IST)
बॉलीवुड के दिग्गज फिल्ममेकर राजकुमार हिरानी 20 नवंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं,और यह मौका है उनके बेहतरीन सफर को याद करने का। उनकी कहानियां न सिर्फ भावनाओं को छूती हैं, बल्कि गहरी सोच का भी अहसास कराती हैं। हर कहानी में ह्यूमर का ऐसा तड़का होता है, जो उन्हें खास बनाता है।
 
मुन्नाभाई एमबीबीएस से लेकर लगे रहो मुन्नाभाई, 3 इडियट्स, पीके, संजू और डंकी तक राजू हिरानी ने एक के बाद एक कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, जो लाखों लोगों को पसंद आती हैं। उनकी सफलता सिर्फ़ बॉक्स ऑफ़िस हिट तक ही सीमित नहीं है; फ़िल्म इंडस्ट्री में दूसरे लोग भी उनका बहुत सम्मान करते हैं और उनकी प्रशंसा करने से पीछे नहीं हटते हैं।
 
webdunia
सिनेमा में राजकुमार हिरानी के कई शानदार साल पूरे होने का जश्न मनाते हुए, चलिए उन साथी फिल्म निर्माताओं के विचार पढ़ते हैं, जिन्होंने उनकी कला और इंडस्ट्री में उनके योगदान की सराहना की है:
 
करण जौहर:
मुझे उनसे एक तरह की ईर्ष्या होती है, क्योंकि मैं उनके जैसा काम कभी नहीं कर सका। उनकी फिल्मों में हमेशा गहरी और बेहतरीन सोच होती है। शायद मैं उतना सक्षम नहीं हूं, लेकिन मैं जरूर उनकी तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहता हूं। उनकी स्क्रिप्ट्स में जो ताकत है, वह बहुत प्रेरणादायक है। मेरी इच्छा है कि मुझे भी ऐसी स्क्रिप्ट मिले।
 
एसएस राजामौली:
एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान राजामौली ने कहा, मैं राजकुमार हिरानी की फिल्मों का फैन हूं। जिस तरह से वह अपनी कहानियों को गढ़ते हैं, मैं उस तरह का एक भी दृश्य बनाने की कल्पना नहीं कर सकता।
 
अनुराग कश्यप:
कश्यप ने कहा, आमतौर पर हम फिल्म मेकर्स अपने विषय को प्रभावशाली बनाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं कि दर्शकों के लिए इसका सार ही खत्म हो जाता है। लेकिन राजकुमार हिरानी ऐसा नहीं करते और यही बात उन्हें अलग बनाती है।
 
जावेद अख्तर:
मैं राजकुमार हिरानी का बहुत बड़ा फैन हूं। वह अविश्वसनीय काम करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि बेहतरीन फ़िल्में बनाने के लिए, आपको सिर्फ़ एक अच्छा निर्देशक या लेखक ही नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान भी होना चाहिए - और हिरानी में ये सभी खूबियाँ हैं।
 
ये विचार न सिर्फ राजकुमार हिरानी के शानदार टेलेंट को दिखाते हैं, बल्कि उन निर्देशकों पर उनके गहरे प्रभाव को भी उजागर करते हैं, जो उनसे प्रेरित होते हैं। आज जब हम उनके सिनेमा सफर का जश्न मना रहे हैं, तो यह साफ नजर आता है कि उनकी यात्रा शानदार कहानी, कला और दर्शकों और साथी फिल्म मेकर्स से मिले प्यार से भरी रही है।

