बिन शादी के एक बेटे के पिता हैं तुषार कपूर, जानिए क्या है एक्टर का मैरिज प्लान

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 20 नवंबर 2025 (11:33 IST)
बॉलीवुड एक्टर तुषार कपूर 20 नवंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तुषार कपूर उन एक्टर्स में से एक हैं जिन्होंने अब तक शादी नहीं की है। हालांकि तुषार कपूर एक बेटे लक्ष्य के पिता हैं। वे सेरोगेसी के जरिए एक बच्चे के पिता बने थे। एक्टर अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने बेटे के साथ गुजारना पसंद करते हैं। 
 
बीते दिनों जब तुषार से शादी करने को लेकर सवाल किया तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। तुषार का कहना था फ्यूचर में शादी करने की कोई प्लानिंग नहीं है और मैं खुद को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता हूं।
 
तुषार कपूर ने अपने शादी के प्लान को लेकर कहा था, नहीं क्योंकि अगर मेरा ऐसा कोई प्लान होता तो मैं सिंगल पैरेंट नहीं बनता। मैं हर दिन अपने बेटे के साथ कुछ न कुछ करता रहता हूं। इसके अलावा कोई और ऑप्शन मैं चुन ही नहीं सकता। मैं खुद को किसी और के साथ नहीं बांट सकता और न ही आगे कभी ऐसा करूंगा। तो बस अगर एंड सही है तो सब सही है।
 
बता दें कि तुषार कपूर साल 2016 में सरोगेसी के जरिए पिता बने थे। तुषार की बहन एकता कपूर भी सिंगल मदर हैं। दोनों भाई-बहन की शादी नहीं हुई है लेकिन दोनों पैरेंटिंग की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। 

