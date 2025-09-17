Biodata Maker

आमिर खान हो पसंद नहीं आई दादा साहेब फाल्के की बायोपिक की स्क्रिप्ट, होल्ड पर गई फिल्म!

, बुधवार, 17 सितम्बर 2025 (16:21 IST)
फेमस निर्देशक राजकुमार हिरानी इन दिनों भारतीय सिनेमा के जनक कहे जाने वाले दादा साहेब फाल्के की बायोपिक को लेकर सुर्खियों में हैं। इस फिल्म को राजकुमार हिरानी सुपरस्टार आमिर खान के साथ बनाने वाले हैं। आमिर खान जल्द ही इस फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाले थे। 
 
लेकिन अब खबर आ रही है कि आमिर खान ने इस फिल्म को होल्ड पर डाल दिया है। खबरों के अनुसार आमिर खान को इस बायोपिक फिल्म की स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई है। उन्होंने निर्देशक को दोबारा स्क्रिप्ट लिखने की हिदायत दी है। 
 
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार, आमिर खान ने राजकुमार हिरानी और अभिजात जोशी से दादा साहेब फाल्के की स्क्रिप्ट सुनी। उन्हें लगा कि स्क्रिप्ट में सिनेमाघरों में रिलीज के लिए सूटेबल एलिमेंट्स नहीं हैं। उन्हें उम्मीद थी कि राजू और अभिजात हमेशा की तरह हंसी, इमोशंस और ड्रामा को मिक्स करेंगे। लेकिन स्क्रिप्ट में कॉमेडी की कमी थी, जिससे आमिर के मन में शक पैदा हुआ और उन्होंने राजू से इसे दोबारा लिखने के लिए कहा।
 
खबरों के अनुसार आमिर खान के रिएक्शन से राजकुमार और अभिजात काफी हैरान थे और अब अपने अगले स्टेप्स के बारे में सोच रहे हैं। फिल्म इसी साल अक्टूबर में शुरू होने वाली थी। लेकिन अब चीजें रुक गई हैं और आमिर खुद दूसरी स्क्रिप्ट्स पर जुट गए हैं। वो फिलहाल इंडस्ट्री के सभी लोगों से कहानी सुन रहे हैं।

