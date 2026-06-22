61 साल की उम्र में आमिर खान रचायेंगे तीसरी शादी, गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट करेंगे रजिस्टर्ड मैरिज, जानें पूरी डिटेल्स

बॉलीवुड के 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' आमिर खान एक बार फिर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आमिर खान 61 साल की उम्र में 5 जुलाई को अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ तीसरी शादी करने जा रहे हैं। इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया और इंटरनेट पर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है।

हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में आमिर खान ने खुद अपनी शादी की खबरों की पुष्टि की है और इसके तौर-तरीकों को लेकर खुलकर बात की है। आमिर खान गौरी संग बेहद सादगी से शादी रचाने वाले हैं। शादी में चंद रिश्तेदारों के अलावा करीबी दोस्त ही शामिल होंगे।

ग्रैंड सेलिब्रेशन नहीं, घर पर होगी साधारण 'रजिस्टर्ड मैरिज' आमतौर पर जहां बॉलीवुड सितारों की शादियां आलीशान डेस्टिनेशंस, महंगे लहंगों और भारी-भरकम भीड़ के लिए जानी जाती हैं, वहीं आमिर खान ने इसके उलट एक बेहद शांत और सादगी भरा रास्ता चुना है। वैराइटी इंडिया और डेक्कन क्रॉनिकल को दिए इंटरव्यू में आमिर खान ने अपनी शादी के प्लान्स साझा करते हुए कहा, यह पूरी तरह से एक प्राइवेट फंक्शन होगा।

आमिर ने कहा, हम घर पर ही एक बहुत ही सिंपल रजिस्टर्ड मैरिज करने जा रहे हैं। इसमें केवल दोनों तरफ के परिवार के लोग और हमारे कुछ बेहद करीबी दोस्त ही शामिल होंगे। हम दोनों ही इस पूरे आयोजन को बेहद बेसिक और साधारण रखना चाहते हैं।

इंटरनेट और मीडिया पर उनकी शादी को लेकर जो जबरदस्त क्रेज (Frenzy) बना हुआ है, उस पर आमिर खान ने थोड़ी हैरानी और नाराजगी भी जताई है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में सितारों की पर्सनल लाइफ में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ली जाने लगी है, खासकर क्रिकेटर्स और एक्टर्स की।





25 साल पुराना है आमिर और गौरी का रिश्ता आमिर खान और गौरी स्प्रैट की प्रेम कहानी कोई नई नहीं है, बल्कि इसका इतिहास ढाई दशक पुराना है। दोनों की पहली मुलाकात लगभग 25 साल पहले हुई थी, जिसके बाद वे वक्त के साथ एक-दूसरे के संपर्क से दूर हो गए थे। सालों बाद जब दोनों दोबारा मिले, तो पहले उनकी पुरानी दोस्ती ताज़ा हुई और धीरे-धीरे यही दोस्ती एक गहरे रोमांटिक रिश्ते में बदल गई।

आमिर खान ने पिछले साल मार्च 2025 में अपने 60वें जन्मदिन के मौके पर पहली बार मीडिया के सामने गौरी स्प्रैट को इंट्रोड्यूस किया था और अपने रिश्ते को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया था।

यह आमिर खान की तीसरी शादी होगी। इससे पहले उनकी शादी रीना दत्ता (1986-2002) से हुई थी, जिनसे उनके दो बच्चे जुनैद खान और इरा खान हैं। इसके बाद उन्होंने फिल्ममेकर किरण राव (2005-2021) से शादी की, जिनसे उनका एक बेटा आज़ाद राव खान है। दोनों ही पूर्व पत्नियों के साथ आमिर के रिश्ते आज भी काफी गरिमापूर्ण और दोस्ताना हैं।

दूसरी ओर, बेंगलुरु की रहने वाली गौरी स्प्रैट वेलनेस और ब्यूटी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं और मुंबई में रहती हैं। वह जाने-माने ब्रिटिश विचारक और लेखक फिलिप स्प्रैट की पोती हैं। गौरी का भी अपनी पिछली शादी से एक 7 साल का बेटा है, जिसका नाम क्विन है।