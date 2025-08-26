Festival Posters

योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट देने का आदेश, बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

WD Entertainment Desk

, मंगलवार, 26 अगस्त 2025 (18:56 IST)
25 अगस्त को बॉम्बे हाईकोर्ट ने अजेय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी फिल्म के निर्माताओं की याचिका को मंजूरी देते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) का निर्णय रद्द कर दिया। यह फिल्म कथित तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित है। कोर्ट ने CBFC को आदेश दिया कि वह फिल्म को सर्टिफिकेट जारी करे या फिर हाईकोर्ट के इस आदेश को चुनौती दे।
 
CBFC ने क्यों रोका था सर्टिफिकेशन?
CBFC ने 17 अगस्त को फिल्म के कुछ दृश्यों पर आपत्ति जताते हुए सर्टिफिकेशन देने से इनकार कर दिया था। इसके खिलाफ निर्माता कंपनी सम्राट सिनेमेटिक्स ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
 
हाईकोर्ट ने क्या कहा?
फिल्म देखने के बाद हाईकोर्ट ने 25 अगस्त को कहा कि CBFC द्वारा सर्टिफिकेट न देने का कोई ठोस कारण नहीं है। इसलिए बोर्ड को निर्देश दिया गया कि वह फिल्म को सर्टिफिकेशन प्रदान करे।

