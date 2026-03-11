Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






अक्षय कुमार ने शेयर किया ‘भूत बंगला’ का खौफनाक पोस्टर, इस दिन रिलीज होगा फिल्म का टीजर

Advertiesment
Akshay Kumar Bhooth Bangla
BY: WD Entertainment Desk
Publish Date: Wed, 11 Mar 2026 (13:07 IST) Updated Date: Wed, 11 Mar 2026 (13:08 IST)
google-news
बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और निर्देशक प्रियदर्शन की जोड़ी फिल्म 'भूत बंगला' के साथ एक बार फिर धमाल मचाने के लिए तैयार है। फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में बालाजी मोशन पिक्चर्स ने फिल्म का एक नया पोस्टर जारी किया है जिसमें अक्षय कुमार नजर आ रहे हैं। 
 
यह पोस्टर फिल्म के डरावने रोमांच और जबरदस्त कॉमेडी के अनोखे मेल को बखूबी दिखाता है। इस नई तस्वीर में अक्षय कुमार एक पेड़ की टहनी से उल्टे लटके हुए दिखाई दे रहे हैं, और उनके चेहरे पर एक मजेदार लेकिन डरावना एक्सप्रेशन है जिसमें शरारत और पागलपन साफ झलक रहा है। 
 
पोस्टर में पीछे डरावने जंगल का बैकग्राउंड है और उनके चारों ओर चमगादड़ उड़ रहे हैं, जो इस अजीबोगरीब पोज़ में एक डरावना ट्विस्ट जोड़ रहे हैं। यह हटकर दिखने वाला पोस्टर भूत बंगला का माहौल सेट कर देता है, जिससे यह साफ संकेत मिलता है कि फिल्म में सुपरनेचुरल ड्रामा और कॉमेडी का तगड़ा तड़का होने वाला है।
 
अक्षय कुमार ने कैप्शन में लिखा, 'बस इंतज़ार कर रहा हूं जब तक कल भूत बंगला का टीजर नहीं आ जाता! #BhoothBangla सिनेमाघरों में 10 अप्रैल 2026 को।' फिल्म का टीजर 12 मार्च को रिलीज हो रहा है। 
 
भूत बंगला के जरिए अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली जोड़ी की वापसी हो रही है। इस जोड़ी ने पहले भी कई ऐसी सुपरहिट कॉमेडी फिल्में दी हैं जो आज भी फैंस की फेवरेट हैं, यही वजह है कि दर्शक इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग और मजेदार कहानियों के लिए मशहूर इस जोड़ी के साथ आने से एक और यादगार फिल्म की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं।
 
बालाजी मोशन पिक्चर्स और केप ऑफ गुड फिल्म्स के बैनर तले बनी 'भूत बंगला' में अक्षय कुमार, वामीका गब्बी, परेश रावल, तबू और राजपाल यादव अहम भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म को प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया है और अक्षय कुमार, शोभा कपूर व एकता आर कपूर इसके प्रोड्यूसर हैं। यह फिल्म 10 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

क्या सोरब बेदी को डेट कर रही हैं मलाइका अरोरा? वायरल वीडियो की सच्चाई आई सामने

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels