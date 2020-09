अक्षय कुमार ने फैंस को दी खुशखबरी, इस दिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी 'लक्ष्मी बॉम्ब'

Iss Diwali aapke gharon mein “laxmmi” ke saath ek dhamakedar “bomb” bhi aayega. Aa rahi hai #LaxmmiBomb 9th November ko, only on @DisneyPlusHSVIP!

Get ready for a mad ride kyunki #YehDiwaliLaxmmiBombWaali #DisneyPlusHotstarMultiplex @advani_kiara @offl_Lawrence pic.twitter.com/VQgRGR0sNg