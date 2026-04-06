प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की जोड़ी फिल लगाने आई डर के साथ हंसी का तड़का, 'भूत बंगला' का ट्रेलर रिलीज

चार्ट-बस्टर गाने, दिलचस्प पोस्टर और एक प्रॉमिसिंग टीजर दिखाने के बाद, मेकर्स ने आखिरकार 'भूत बंगला' का ट्रेलर रिलीज कर दिया है, और यह किसी शानदार विंटेज राइड से कम नहीं है जो हंसी, डर और फुल-ऑन एंटरटेनमेंट से भरपूर है। एक ज़बरदस्त कहानी और सुपर फनी मोमेंट्स के साथ यह ट्रेलर असली 'लाफ्टर रायट' है, जो यह साबित करता है कि अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की इस क्लासिक कल्ट कॉमेडी का इंतज़ार करना बिल्कुल वसूल रहा।

जहां 'भूत बंगला' के टीज़र ने सिर्फ माहौल बनाया था, वहीं ट्रेलर एक ठोस और दिलचस्प कहानी दिखाता है जो मजेदार भी है और एंटरटेनिंग भी। शुरू से अंत तक बांधे रखने वाला यह ट्रेलर ह्यूमर के बैलेंस को बखूबी दिखाता है, जो दर्शकों को अंत तक जोड़े रखने की फिल्म की ताकत को पेश करता है।

काफी समय हो गया है जब हमने इतना प्रभावशाली ट्रेलर देखा है, और यह कहना गलत नहीं होगा कि हाल के दिनों में हमें इससे बेहतर ट्रेलर नहीं मिला है। अक्षय कुमार अपनी उसी पुरानी फॉर्म में वापस आ गए हैं जिसमें वो सबसे माहिर हैं। अक्षय कुमार, परेश रावल और राजपाल यादव की 'गोल्डन तिकड़ी' के साथ असरानी के कॉमेडी के तड़के ने इस ट्रेलर से सबका दिल जीत लिया है और खूब हंसाया भी है।

मज़ाक और रहस्य से भरी यह दिलचस्प कहानी सिर्फ प्रियदर्शन ही बना सकते हैं। ट्रेलर यह साबित करता है कि इस तरह की कॉमेडी सिर्फ हॉरर-कॉमेडी जॉनर के दिग्गज ही पेश कर सकते हैं। एक दर्शक के तौर पर, हम इस तरह की फिल्मों और अक्षय कुमार को इस अंदाज़ में काफी मिस कर रहे थे। फाइनली, 'भूत बंगला' उस कमी को पूरा करती दिख रही है और एक पावर-पैक कॉमेडी एंटरटेनर के रूप में उभरने के लिए तैयार है।

'भूत बंगला' 2026 की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक रही है, जो 14 साल बाद बॉलीवुड की आइकॉनिक एक्टर-डायरेक्टर जोड़ी, अक्षय कुमार और प्रियदर्शन को वापस ला रही है। उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों से हमें हंसाया है, और इस बार वे एक और एंटरटेनर के साथ फिर से वापस आ गए हैं।

बालाजी मोशन पिक्चर्स के सपोर्ट वाली इस फिल्म ने पहले ही जबरदस्त बज पैदा कर दिया है, क्योंकि यह जोड़ी कल्ट कॉमेडी क्लासिक्स देने के लिए जानी जाती है। फैंस बड़े पर्दे पर उनके सिग्नेचर ह्यूमर, अफरा-तफरी और बेहतरीन कहानी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।

केप ऑफ गुड फिल्म्स के सहयोग से बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड की एक डिवीजन, बालाजी मोशन पिक्चर्स पेश करते हैं 'भूत बंगला', जिसमें अक्षय कुमार, वामिका गब्बी, परेश रावल, तब्बू, राजपाल यादव, जीशु सेनगुप्ता और मिथिला पालकर नज़र आएंगे। प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित इस फिल्म के 'एडवांस पेड प्रिव्यूज' 16 अप्रैल 2026 की रात 9 बजे से सिनेमाघरों में शुरू होंगे।