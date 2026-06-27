18 साल बाद साथ दिखेंगे अक्षय कुमार और सैफ अली खान, थ्रिलर फिल्म 'हैवान' की रिलीज डेट का ऐलान

Publish Date: Sat, 27 Jun 2026 (16:24 IST)
Updated Date: Sat, 27 Jun 2026 (16:27 IST)
बॉलीवुड के गलियारों से सिनेमा प्रेमियों के लिए एक बेहद रोमांचक खबर सामने आई है। साल 1990 के दशक में अपनी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री से तहलका मचाने वाली अक्षय कुमार और सैफ अली खान की सुपरहिट जोड़ी एक बार फिर बड़े पर्दे पर तबाही मचाने आ रही है।
दिग्गज फिल्ममेकर प्रियदर्शन के निर्देशन में बन रही सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म 'हैवान' की रिलीज डेट का मेकर्स ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है। यह फिल्म 11 सितंबर 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है।
केवीएन प्रोडक्शंस और थेस्पियन फिल्म्स ने सोशल मीडिया पर फिल्म का एक बेहद दमदार और डार्क पोस्टर साझा करते हुए इस खबर पर मुहर लगाई है। पोस्टर पर लिखा टैगलाइन "एक जुनून। एक अथक प्रयास। एक ऐसी तारीख जिसे आप याद रखना चाहेंगे।" फैंस के उत्साह को दोगुना कर रहा है।
सस्पेंस-थ्रिलर के साथ प्रियदर्शन की वापसी
जब भी प्रियदर्शन और अक्षय कुमार का नाम एक साथ आता है, तो दिमाग में 'हेरा फेरी', 'गरम मसाला' और 'भूल भुलैया' जैसी कल्ट कॉमेडी फिल्मों की यादें ताजा हो जाती हैं। हालांकि, इस साल की शुरुआत में आई हॉरर-कॉमेडी 'भूत बंगला' के बाद, यह जोड़ी 'हैवान' के जरिए दर्शकों को कुछ बिल्कुल अलग परोसने जा रही है।
खबरों के मुताबिक, 'हैवान' कोई कॉमेडी ड्रामा नहीं, बल्कि एक डार्क और रोंगटे खड़े कर देने वाली एज-ऑफ-द-सीट सस्पेंस थ्रिलर है। यह फिल्म प्रियदर्शन की ही 2016 की ब्लॉकबस्टर मलयालम फिल्म 'ओप्पम' की आधिकारिक हिंदी रीमेक है। फिल्म की कहानी एक चूहे-बिल्ली के खेल जैसी होगी, जिसमें सस्पेंस का स्तर बेहद ऊंचा रहने वाला है।
आमने-सामने होंगे सैफ और अक्षय
फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी इसकी स्टार कास्ट है। 'हैवान' में सैफ अली खान मुख्य नायक की भूमिका में नजर आएंगे, जबकि अक्षय कुमार एक बेहद खतरनाक और डार्क विलेन का किरदार निभा रहे हैं। प्रियदर्शन ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि खलनायक का यह रोल बेहद मजबूत है, जिसे सुनने के बाद अक्षय खुद इस फिल्म का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गए थे।
अक्षय और सैफ को आखिरी बार साल 2008 में आई फिल्म 'टशन' में एक साथ देखा गया था। अब लगभग 18 साल बाद इन्हें स्क्रीन शेयर करते देखना किसी विजुअल ट्रीट से कम नहीं होगा। इन दोनों के अलावा फिल्म में श्रिया पिलगांवकर, सैयामी खेर, बोमन ईरानी और राजपाल यादव जैसे मंझे हुए कलाकार भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे। साउथ के सुपरस्टार मोहनलाल भी इस फिल्म में एक विशेष कैमियो करते नजर आएंगे।
बॉक्स ऑफिस पर होने जा रहा है पिता-पुत्री का महाक्लैश
11 सितंबर 2026 की यह तारीख बॉक्स ऑफिस के लिहाज से बेहद दिलचस्प होने वाली है। इसी दिन आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की आगामी स्पाई-कॉमेडी फिल्म 'उड़ता तीर' भी रिलीज हो रही है। ऐसे में थिएटर्स में 'हैवान' बनाम 'उड़ता तीर' की बड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। दिलचस्प बात यह है कि इस क्लैश के बहाने बड़े पर्दे पर सैफ अली खान और उनकी बेटी सारा अली खान की फिल्में आपस में टकराएंगी।
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