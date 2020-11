मिर्जापुर के गुड्डू पंडित की इतनी थी पहली सैलरी, कॉल सेंटर में काम करके कमाए थे पैसे

First salary - 8000/- Age - 19 Call centre during college to fund college fee. https://t.co/z2julqM576

बता दें कि अली फजल ने इंग्लिश और हिंदी में आई श्रिया सरन की फिल्म The Other End of the Line में पहली बार काम किया था। अली फजल ने वेब सीरीज मिर्जापुर से अपनी एक अलग पहचान बनाई है। कुछ समय पहले इस सीरीज का दूसरा सीजन रिलीज हुआ है।