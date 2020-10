अमिताभ बच्चन को दोस्त ने मारा नजरअंदाज करने का ताना, बिग बी ने दिया करारा जवाब

T 3680 -

उन्होंने मुझसे कहा ' अमित जी you are ignoring me ' !

मित्र हैं मेरे , सोचा उत्तर दे दूँ - तो कहा मैंने :

"भैया , 12 - 15 घंटे काम करने के बाद , केवल snoring का समय मिलता है , ignoring का नहीं " !!!! pic.twitter.com/EjebIgmxyF