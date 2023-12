मलाइका, जॉर्जिया के बाद अरबाज खान की जिंदगी में हुई नई लेडीलव की एंट्री, इस दिन रचाएंगे दूसरी शादी

Arbaaz Khan will marry for the second time: सलमान खान के भाई अरबाज खान अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं। मलाइका अरोरा से तलाक के बाद अरबाज ने काफी समय तक जॉर्जिया एंड्रियानी को डेट किया। हालांकि कुछ समय पहले दोनों को ब्रेकअप हो गया। अब 56 साल के अरबाज की लाइफ में नई लेडीलव आ गई है।