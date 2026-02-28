khatu shyam baba

प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास के बाद अरिजीत सिंह का बड़ा सरप्राइज, रिलीज हुआ पहला इंडिपेंडेंट सिंगल 'रैना'

Arijit Singh new song
BY: WD Entertainment Desk
Publish Date: Sat, 28 Feb 2026 (16:28 IST) Updated Date: Sat, 28 Feb 2026 (16:30 IST)
बॉलीवुड के मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह ने बीते दिनों प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेने की घोषणा करके फैंस को भावुक कर दिया था। अब अरिजीत ने फैंस को एक शानदार सरप्राइज दिया है। अरिजीत ने हाल ही में अपना पहला इंडिपेंडेंट सिंगल सॉन्ग 'रैना' रिलीज किया है। 
 
इस गाने में उन्होंने मशहूर संगीतकार शेखर रवजियानी और गीतकार प्रिया सरैया के साथ हाथ मिलाया है। 'गरुड़ म्यूजिक' के बैनर तले रिलीज हुआ यह गाना अरिजीत के एक नए पक्ष को दर्शाता है—एक ऐसा कलाकार जो अब फिल्मी बंदिशों से परे अपनी धुन खुद बुन रहा है।
 
गाने को शेयर करते हुए अरिजीत सिंह ने लिखा, रैना अब आपका हुआ। इसे महसूस कीजिए और इस रात को खुद पर छा जाने दीजिए। इस गाने को प्रिया सरैया ने लिखा है और यह ऐसा लव सॉन्ग है जो सीधे आपके दिलों को छू जाएगा। अगर आप भी अरिजीत की रूहानी आवाज को मिस कर रहे थे, तो यह गाना आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं है।

सोशल मीडिया पर इस गाने को 'सोलफुल' और 'जादुई' बताया जा रहा है। फैंस का कहना है कि अरिजीत की आवाज में वही पुरानी कशिश है, लेकिन इस बार इसमें एक अलग तरह की आजादी महसूस हो रही है।
 
अरिजीत सिंह ने 27 जनवरी, 2026 को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर आधिकारिक रूप से घोषणा की थी कि वह अब नए प्लेबैक असाइनमेंट नहीं लेंगे। उन्होंने लिखा था, "मैं नए असाइनमेंट नहीं ले रहा हूं, मैं इसे यहीं रोक रहा हूं। यह एक शानदार सफर रहा।"
 
हालांकि, सिंगर ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि भले ही उन्होंने नए प्रोजेक्ट्स साइन करना बंद कर दिया है, लेकिन उनके पास अनरिलीज्ड गानों की एक लंबी लिस्ट है। सिंगर ने बताया कि उनके पेंडिंग गाने इस पूरे साल और शायद अगले साल तक रिलीज होते रहेंगे।

क्या भूत सच में होते हैं? बिना सिर वाले भूत संग मस्ती करते दिखे अक्षय कुमार

