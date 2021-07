अश्विनी अय्यर तिवारी की पहली नॉवेल 'मैपिंग लव' इस दिन होगी लॉन्च

एडवर्टाइज़र से फिल्म निर्माता बनी अश्विनी ने सोशल मीडिया पर एक हार्दिक वीडियो के साथ खुशखबरी साझा की है। कैप्शन में उन्होंने लिखा, Gratitude. #Mappinglove my debut novel releases on 1 Aug 2021. Preorder on Amazon is available now

'पंगा' में अश्विनी अय्यर तिवारी के साथ काम कर चुकीं कंगना रनौट ने भी किताब पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और इसे पढ़ने के लिए अपनी खुशी साझा की है। कंगना ने अपने सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा, Just before leaving home for the airport received my friend @ashwinyiyertiwari’s book Mapping Love Thought to myself what a timing. Can’t wait to read it … it’s releasing on 1st July for a preorder on 1st August Go for it