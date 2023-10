Bigg Boss 17 : अंकिता लोखंडे और विक्की जैन के बीच हुआ मनमुटाव!

Ankita hui hai Vicky se hurt. How will he manage to win her heart back and regain her trust?



Dekhiye #BiggBoss17, Mon-Fri 10PM & Sat-Sun 9PM sirf #Colors aur @JioCinema par.#BB16 #BiggBoss@BeingSalmanKhan@HyundaiIndia@DaburIndia@TRESemmeIndia@iamappyfizz… pic.twitter.com/XeoDlCV17i