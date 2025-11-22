Hanuman Chalisa

Bigg Boss 19 में फिर होगा डबल एविक्शन, घर से कटा इन दो कंटेस्टेंट का पत्ता!

WD Entertainment Desk

, शनिवार, 22 नवंबर 2025 (12:58 IST)
'बिग बॉस 19' का फिनाले जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, शो में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है। वहीं इस हफ्ते वीकेंड का वार एपिसोड भी काफी धमाकेदार होने वाला है। शो में एक बार फिर डबल एविक्शन देखने को मिलेगा। वहीं पिछले हफ्ते शो से गायब सलमान खान एक बार फिर वीकेंड का वार में कंटेस्टेंट्स को रियलिटी चेक देते नजर आएंगे। 
 
इस हफ्ते के वोटिंग ट्रेंड्स के अनुसार पहले नंबर पर गौरव खन्ना चल रहें हैं। दूसरे नंबर पर अमाल मलिक हैं। वहीं कुनिका सदानंद, मालती चाहर और तान्या मित्तल के वोटिंग ट्रेंड के बॉटम में होने की खबर है। खबरों के अनुसार कुनिका सदानंद और मालती चाहर शो से बाहर हो गई हैं। 

बिग बॉस से जुड़ी अपडेट देने वाले इंस्टाग्राम पेज द खबरी के अनुसार, कुनिका सदानंद का शो से सफर खत्म हो चुका है। वहीं शो से मालती चाहर के भी बाहर होने के भी चर्चे हैं, क्योंकि वोटिंग ट्रेंड में मालती भी काफी पीछे हैं।
 
बतौर वाइल्ड कार्ड एंट्री करने वाली मालती चाहर ने अपने खेल से घर में एक खास जगह बनाई थी। वह अपने बेबाक बयान से भी छाई रहती थीं। मालती का घर में घर अन्य लोगों संग पंगा होता रहता था। 

