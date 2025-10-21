Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






कभी दिन के 120 रुपए कमाती थीं मोनालिसा, कड़े संघर्ष के बाद बनाई इंडस्ट्री में पहचान

Advertiesment
हमें फॉलो करें Monalisa Birthday

WD Entertainment Desk

, मंगलवार, 21 अक्टूबर 2025 (07:21 IST)
भोजपुरी से लेकर टीवी इंडस्ट्री तक अपनी एक अलग पहचान बना चुकी मोनालिसा 21 अक्टूबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। मोनालिसा कई भोजपुरी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। उन्होंने कई हिंदी टीवी शोज में भी काम किया है। हालांकि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मोनासिला को काफी मेहनत करना पड़ी है। 
 
मोनालिसा का असली नाम अंतरा बिस्वास हैं। मोनालिसा ने कई भोजपुरी, बंगाली, उड़िया, कन्नड़, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में काम किया है। मनोरंजन जगत में कदम रखने से पहले मोनालिसा के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। इस कारण उन्होंने कोलकाता के कई रेस्टोरेंट और होटलों में 'गेस्ट रिलेशंस एग्जीक्यूटिव' के तौर पर काम किया है।
 
webdunia
मोनालिसा के पिता को बिजनेस में काफी घाटा हुआ था। मोनालिसा घर की आर्थिक तंगी बर्दाश्त नहीं कर पाईं और उन्होंने परिवार की मदद करने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने एक होटल में काम करना शुरू कर दिया। उन्हें दिन के 120 रुपए मिलते थे। काम के साथ मोनालिसा ने संस्कृत विषय से ग्रेजुएशन भी किया। 
 
मोनालिसा ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कई उड़िया म्यूजिक वीडियो में काम करके की थी। वह उड़िया 1998 में रिलीज फिल्म हमाम फी एम्स्टर्डम और 1999 में रिलीज फिल्म 'जय श्रीराम' का भी हिस्सा रही हैं। मोनालिसा ने हिंदी फिल्मों में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म 'जयते' में आरती नाम की लड़की की छोटी सी भूमिका से की थी।
 
webdunia
मोनालिसा ने फिल्म 'कहां जाबे राजा नजरिया लड़ाईके' से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। इसके बाद से एक्ट्रेस ने कभी मुड़ कर नहीं देखा। 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

बॉलीवुड के रिबेल स्टार थे शम्मी कपूर, अभिनय की नई शैली की थी विकसित

सम्बंधित जानकारी

होम
दीपावली
Shorts
फोटो
Reels