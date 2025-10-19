रिलीज से पहले ही 'थामा' ने एडवांस बुकिंग से मचाया धमाल, सेंसर बोर्ड से मिला यह सर्टिफिकेट

दिनेश विजान की हॉरर-कॉमेडी फ्रेंचाइजी की फिल्मों को दर्शक खूब पसंद करते हैं। इस फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म 'थामा' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना नजर आने वाले हैं। 'थामा' दिवाली के मौके पर 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में धमाका करने वाली है।

'थामा' का निर्माण मैडॉक फिल्म्स के तहत किया गया है जो इससे पहले स्त्री-स्त्री 2, मुंज्या और भेड़िया जैसी हॉरर-कॉमेडी फिल्मों से दर्शकों के दिलों में जगह बना चुका है। फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच काफी उत्सुकता है। थामा के क्रेज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि फिल्म ने एडवांस बुकिंग में ही तगड़ी कमाई कर ली है।

'थामा' की एडवांस बुकिंग के आंकड़े सैकनिल्क ने अपनी एक रिपोर्ट में जारी किए हैं। तकरीबन 145 करोड़ रुपए की लागत में बनी फिल्म के 57 हजार से ज्यादा टिकटें बिक चुके हैं। फिल्म को पूरे देश में कुल 10351 शोज मिले हैं। एडवांस कलेक्शन में सबसे ज्यादा कमाई दिल्ली में हुई है।

इस फिल्म ने अभी से ही 5.03 करोड़ रुपए (ब्लॉक सीट्स के साथ) कमाई कर ली है। ये आंकड़ा फिल्म की रिलीज से दो दिन पहले का है। यानी कि ओपनिंग डे तक इस फिल्म की कमाई दोगुनी-तिगुनी हो सकती है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और बेंगलुरु में फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।

माना जा रहा है कि 'थामा' को 15 से 30 करोड़ रुपए के बीच ओपनिंग मिल सकती है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने 'थामा' को U/A सर्टिफिकेट दिया है। फिल्म की लंबाई लगभग 2 घंटे 30 मिनट बताई जा रही है।

फिल्म को आदित्य सरपोतदार ने निर्देशित किया है। फिल्म में आयुष्मान खुराना एक पिशाच और रश्मिका मंदान एक वैम्प के किरदार में नजर आने वाली हैं। वहीं नवाजुद्दीन सिद्दीकी विलेन के रोल में दिखेंगे।