dipawali

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






आलिया भट्ट को इंडस्ट्री में 13 साल पूरे, पहली फिल्म के लिए मिली थी इतनी फीस

Advertiesment
हमें फॉलो करें alia bhatt 13 years in industry alia bhatt first salary student of the year entertainment bollywood news in hindi

WD Entertainment Desk

, रविवार, 19 अक्टूबर 2025 (11:46 IST)
बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा आलिया भट्ट ने इंडस्ट्री में 13 साल पूरे कर लिए हैं। आलिया भट्ट ने 19 साल की उम्र में करण जौहर की फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' से बॉलीवुड डेब्यू किया था। इस फिल्म से उनके साथ वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने भी फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। 
 
इस फिल्म के बाद आलिया ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और कई हिट फिल्में बॉलीवुड को दी। आलिया भट्ट इस दौर की टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में भी शुमार हो गई हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं आलिया को अपनी पहली फिल्म के लिए कितनी फीस मिली थी।
 
webdunia
आलिया भट्ट ने मिड डे को दिए इंटरव्यू के दौरान अपनी पहली फिल्म के लिए मिली फीस का खुलासा किया था। एक्ट्रेस ने बताया था कि 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' के लिए उन्हें 15 लाख रुपए मिले थे। आलिया ने अपने पहले पे चेक को सीधा अपनी मां सोनी राजदान के हाथों में थमा दिया था।
 
आलिया भट्ट ने कहा था, मुझे पहली फिल्म के लिए 15 लाख रुपए का भुगतान किया गया था। मैंने चेक सीधे अपनी मां को दे दिया, क्योंकि वह बहुत अच्छी तरह से पैसे संभालती हैं। आज भी मेरी मां ही मेरे पैसे संभालती हैं।
 
webdunia
वर्क फ्रंट की बात करें तो आलिया भट्ट आखिरी बार अपने रणवीर सिंह के साथ फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' में नजर आई थीं। वह जल्द ही संजय लीला भंसाली की 'लव एंड वॉर' और यशराज फिल्म्स की 'अल्फा' में दिखेंगी। 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

कभी ढाबे पर नौकरी करते थे ओम पुरी, हॉलीवुड फिल्मों में भी बिखेरा अ‍पनी अदाकारी का जलवा

सम्बंधित जानकारी

होम
दीपावली
Shorts
फोटो
Reels